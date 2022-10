Come togliere l’inchiostro dai vestiti: metodi facili e veloci che funzionano per davvero

La comparsa di una macchia d’inchiostro sui vestiti fa subito tremare. Ma non bisogna perdersi d’animo. La prima cosa che occorre fare è agire rapidamente, in modo tale da evitare che la macchia si secchi e che la rimozione sia resa molto più difficile. Quindi, il primo passo è quello di prendere un fazzoletto di carta e metterlo sulla macchia premendo con decisione, così che l’inchiostro in eccesso verrà assorbito. Ovviamente non basterà per pulire il capo unto, che comunque dovrà essere trattato prima di procedere con un normale lavaggio in lavatrice per eliminare l’alone. Ci sono diversi modi per cercare di eliminare completamente la macchia.

Borotalco, sale o farina

Foto Pinterest

La macchia fresca si può eliminare utilizzando dei prodotti che assorbono l’inchiostro stesso. Borotalco, sale o anche farina, sono dei giusti ingredienti in grado di assorbire parte del problema. Si applicano sulla macchia e dopo circa un minuto, si spazzola la parte trattata con delicatezza. In questo modo, l’inchiostro non verrà eliminato completamente ma una volta lavato non ci sarà problema di alone.

Alcol, aceto e limone

Molto utile può essere immergere preventivamente il capo macchiato in una bacinella con acqua salata o in una soluzione di acqua e aceto bianco. Con uno straccio imbevuto di aceto si passa sulla superficie e poi si sciacqua con dell’acqua tiepida.

Per le macchie più resistenti, si tampona la macchia al rovescio, utilizzando un batuffolo di cotone imbevuto di acetone, alcool o succo di limone.

Rimedi alternativi: la lacca

Tra i vari metodi per rimuovere una macchia d’inchiostro c’è anche la lacca: si mette un fazzoletto di carta sotto la macchia e si spruzza la lacca, fino a quando la macchia non sarà saturata e viene assorbita dal fazzoletto sotto.

Per i capi bianchi, si può sempre ricorrere alla candeggina: si versa su un panno e si applica, delicatamente, sulla parte da trattare.