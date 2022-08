Come fare la lavatrice: trucchi che non sapevi

I trucchi per un bucato perfetto e i segreti su come fare la lavatrice non sono più un mistero! Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa straordinaria alleata delle nostre faccende domestiche (che se non capita può scatenare il caos nel nostro armadio)!

Come fare la lavatrice per un bucato perfetto

Poche ma efficacissime regole vi permetteranno di fare la lavatrice in modo impeccabile per un bucato perfetto. Quali sono? Eccole!

La prima regola è la più importante: dividere i capi per tessuto e colore. I bianchi vanno tenuti lontani dai neri e dai colorati, motivo per cui esistono detersivi specifici pensati per ogni tipologia di colore… Occhio ai tessuti: il cotone, la lana, la seta, il cachemere e i sintetici richiedono un ciclo differente e vanno separati. Non fidarsi di prodotti che spacciano come perfetta la soluzione del lavaggio misto è fondamentale per non sbagliare e non combinare pasticci…

Leggere l’etichetta è la chiave per non fare passi falsi quando si parla di fare la lavatrice. I capi infatti presentano spesso indicazioni precise sulle modalità di lavaggio e asciugatura, sulle temperature e su come vanno stirati!

Terza regola d’oro: mai introdurre i capi in lavatrice senza capovolgerli. Un jeans, una camicia o una t-shirt potrebbero rovinarsi irrimediabilmente e stropicciarsi oltremodo se non sono messi correttamente in lavatrice prima di essere lavati…

Quarta regola: un bucato perfetto che si rispetti ha bisogno dei giusti prodotti per lavatrice. Occorre sceglierli attentamente, e non farsi “sedurre” dal packaging e dalle profumazioni. Meglio optare per un detersivo adatto ad ogni lavaggio tra i detersivi (e gli ammorbidenti) ad hoc per capi delicati, per colorati o neri…

Optare su prodotti green è sempre la scelta giusta. Sì a prodotti a base di ingredienti e rimedi naturali, così da evitare quelli in commercio spesso realizzati con sostanze chimiche dannose per l’ambiente e la salute. Realizzate, quindi, dei detersivi ecologici fai da te: via libera, quindi, ad aceto, limone, bicarbonato, sale e oli essenziali con le vostre fragranze preferite!

E occhio alle macchie dure da eliminare: queste richiedono un tipo di prodotto specifico e, se volete, potete usare anche un detersivo per eliminare gli odori. Il consiglio della nonna? In caso di sporco difficile, sempre meglio prelavare i capi con acqua e sapone di marsiglia, vi aiuterà ad alleggerire il lavoro della vostra amica lavatrice (ricordatevi di igienizzarla, vi ripagherà in efficenza e durata)!

L’asciugatura perfetta? Ecco come fare…

Per quanto riguarda l’asciugatura, stendete il bucato il prima possibile: aiutatevi con le mani, stirando il tessuto e preferite esporli all’aria aperta, ma non al sole per evitare di ingiallire i bianchi o sbiadire i colorati. Infine, per evitare i segni delle mollette, potete utilizzare dei collant da far passare da una parte all’altra…