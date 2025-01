Come riconoscere una borsa contraffatta, tutti i modi infallibili per capire che si tratta di un tarocco

Scoprite insieme a noi tutti i trucchi e i segreti per riconoscere una borsa contraffatta e salvarsi dall’acquisto di un falso.

Essere sempre à la mode vuol dire curare gli accessori del proprio outfit scegliendo, ad esempio, una delle borse di grandi brand tra i più famosi.

D’altronde la borsa griffata è uno status symbol e sfoggiarla è quel piccolo peccato di vanità a cui molte non sanno rinunciare. Ma come fare a capire che una borsa è falsa? Vi diamo alcuni suggerimenti utili a non cadere nel tranello.

Come riconoscere una borsa di marca contraffatta

Chi traffica borse false nel corso degli anni ha affinato le tecniche ed è diventato sempre più difficile scovarle. Ad un occhio poco attento i tarocchi possono sembrare identici alle borse di lusso più costose al mondo ma ci sono dei metodi per individuare i falsi.

Che siano borse Michael Kors, Chanel, una Louis Vuitton o una Prada, una delle borse Gucci o un modello firmato Hermés, dovete fare molta attenzione ai dettagli. Prima di tutto diffidate se gli articoli in questione sono venduti ad un prezzo troppo basso. I modelli di lusso hanno sempre un valore nel tempo, anche se si tratta di accessori facenti parte di una collezione passata.

Esaminate attentamente gli interni, a volte dall’esterno non si capisce bene perché la pelle o il tessuto può essere di qualità, ma guardando la fodera e le cuciture potrebbero rivelare che si tratta di un falso.

I modelli griffati hanno in genere il logo del brand anche nella parte interna e non è mai “tagliato” da una cucitura o da un inserto. Le stesse cuciture sono regolari e morbide, segno di una lavorazione accurata per ottenere un prodotto raffinato. La stoffa interna è ben alloggiata.

Inoltre tenete presente che di solito i dettagli in metallo come le cerniere riportano il logo, come nel caso delle borse di Hermès. Fibbie e bottoncini o catene hanno un aspetto lucido ma non eccessivo né opaco. I tirazip sono armonici e non asimmetrici.

Anche il packaging è importante. Le borse autentiche sono vendute in confezioni originali con un imballaggio che riporta il logo. Diffidate quindi da borse avvolte in carta o plastica anonima.

Controllate l’ortografia e il font del logo, spesso ci sono errori grossolani che fanno capire che si tratta di una borsa falsa. Individuate il numero di serie che in ogni prodotto originale è inserito in modo particolare in modo che non possa essere tolto senza danneggiare l’accessorio.