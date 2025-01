Come pulire e igienizzare le zampe del cane: il metodo facile e veloce per farlo senza stress

Le zampe del cane vengono in contatto, a ogni passeggiata, con superfici ricche di batteri, sporche e fangose. È, quindi, necessario pulirle e igienizzarle come si deve. La pulizia e l’igiene delle zampe del cane – al rientro dalla passeggiata quotidiana – è, dunque, molto importante e non va trascurata. È normale che le zampe del cane siano un po’ sporche: Fido cammina, infatti, tutto il giorno per casa e anche per strada e potrebbe portare con sé eventuali residui pericolosi raccolti dall’asfalto.

È necessario, quindi, prendere la buona abitudine di pulire le zampette, così da mantenere un certo livello di pulizia in casa e proteggere, al tempo stesso, la sua salute. Leccando le zampe sporche, il cane può ingerire sostanze, sporcizia e residui pericolosi provenienti dall’esterno, che potrebbero causargli infezioni e patologie. Come pulire e lavare, quindi, le zampette dei nostri pelosi a quattro zampe? Scopriamo come pulire e igienizzare le zampe del cane e qual è il metodo facile e veloce per farlo senza stress.

Come disinfettare le zampe del cane in modo naturale: pulire le zampe con salviette e aceto

È importante curare la salute delle zampe per diversi motivi: ad esempio, è proprio durante la cura di queste che è possibile individuare eventuali anomalie – unghie rotte, gonfiori, ferite o escoriazioni – di cui informare il veterinario, che potrebbero essere sintomo o causa di infezioni, infiammazioni, malattie, tumori o traumi. Come fare, quindi? Certamente, l’acqua è il primo metodo a cui ricorrere per la pulizia: inumidite un panno con acqua e passatelo sulle zampe per un lavaggio generale.

All’acqua, potete aggiungere qualche goccia di aceto per igienizzare e pulire meglio: il consiglio è, comunque, quello di chiedere il parere del medico veterinario. In vendita, esistono, inoltre, delle salviette igienizzanti e sicure di diverse fragranze, che possono essere utilizzate efficacemente per la pulizia delle zampe dei cani.

Lavare le zampe del cane tutti i giorni con bicarbonato

Ingrediente naturale, il bicarbonato di sodio è un alleato prezioso anche per quanto riguarda la pulizia quotidiana delle zampe del cane. Grazie alle proprietà deodoranti e antibatteriche, aiuta a neutralizzare i cattivi odori, prevenendo infezioni e agevolando la rimozione delle impurità tra le dita del cane.

Come fare? Preparate una soluzione semplice, mescolando acqua tiepida a una piccola quantità di bicarbonato. Immergete, quindi, una spugna nella soluzione o un panno morbido e passatelo, delicatamente, sulle zampe del cane, insistendo sulle aree più sporche. Questo lavoro previene, inoltre, la formazione di arrossamenti e irritazioni.

Come pulire le zampe del cane prima di entrare in casa dopo la passeggiata

Per pulire correttamente le zampe al cane, particolare attenzione va dedicata alle unghie: quando queste sono troppo lunghe, possono causare infezioni, zoppia, dolori e costituire un problema per la corretta postura del cane, per cui è necessario procedere con il taglio tramite tronchesine o tagliaunghie. La procedura non è, però, semplice – non va, infatti, assolutamente toccata la polpa dell’unghia, che non sempre è ben visibile – perché può comportare emorragie e forti dolori.

Se non siete, quindi, esperti o non vi sentite in grado, fate procedere il veterinario che è sempre la scelta migliore. Ricordate, inoltre, di non utilizzare le normali forbici per umani – perché la conformazione delle unghie è differente – e di disinfettare le forbici per cani dopo ogni utilizzo. Per idratare e fare tornare morbidi i cuscinetti, invece, potete ricorrere a un po’ di olio di mandorle o jojoba: i polpastrelli devono, infatti, essere morbidi al tatto, senza noduli, calli o altre anomalie. Infine, non dimenticate di pulire le zampe con attenzione e delicatezza e di premiare e lodare il vostro peloso a quattro zampe, durante e dopo ogni operazione: così facendo, il cane apprezzerà maggiormente questa procedura e non vedrà l’ora di essere coccolato. Scoprite anche le cose da sapere prima di prendere un cucciolo di cane e dove andare in vacanza con i cani.