Come pulire il battiscopa e farlo splendere

Un passaggio che richiede maggiore attenzione, durante la pulizia, è il battiscopa. Sembra una cosa semplice ma spesso la polvere rimane lì a rovinare il nostro lavoro, soprattutto su quelli dietro i mobili. Ma con delle semplici ma precise mosse, lo sporco viene debellato anche da lì.

Due sono i passaggi fondamentali prima si spolvera e poi si lava, ma occorre innanzitutto valutare che tipo di battiscopa abbiamo davanti, in base al materiale infatti abbiamo il giusto metodo per togliere la polvere.

Primo: rimuovere la polvere

Foto Pixabay

Quello che non va sottovalutato è che parte della polvere che si spazza dal pavimento va a finire proprio sul battiscopa, quindi la sua pulizia è un passaggio che va fatto per ultimo. Si passa sul battiscopa un buon piumino cattura polvere e si toglie la parte più grande dello sporco. Per andare un po’ più a fondo si può utilizzare un vecchio spazzolino da denti per eliminare anche ciò che si trova nella fessura tra il muro e il battiscopa.

Secondo: lavare in base al materiale

Dopo aver rimosso la polvere, il battiscopa va lavato. Basta utilizzare acqua calda e una spugna, preferibilmente specifica per angoli complicati. Ovviamente per andare un po’ più a fondo o comunque per mantenere il battiscopa pulito più a lungo, sarebbe meglio utilizzare dei prodotti specifici insieme all’acqua ma è importante fare attenzione al tipo di materiale che si ha davanti. Il marmo è diverso dal gres o dal legno. In questi casi va evitata la candeggina che contiene una percentuale, seppur minima, di acido citrico, sconsigliatissimo proprio per superfici in marmo, pietra e legno, ma anche per pavimenti in cotto.

Sporco più ostinato

Se il battiscopa presenta uno sporco molto tenace è bene mettere dell’acqua con un prodotto specifico o al massimo una candeggina molto delicata, in un contenitore spray. Viene spruzzato il liquido sul battiscopa e lasciato qualche minuto ad agire per poi toglierlo con una spugnetta.