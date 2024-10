Come pulire i pavimenti in laminato o finto parquet: i rimedi naturali ed efficaci

Come pulire il pavimento laminato o finto parquet? Ecco alcuni rimedi facili e veloci per prendersi cura del pavimento di casa in modo naturale!

Prendersi cura della pulizia della casa è molto importante. Come pulire i pavimenti in laminato o finto parquet? Quali sono i rimedi se si dovessero rovinare?

Chi decide per una pavimentazione in laminato è una persona che ama l’eleganza in casa e il calore del legno ma che non vuole ricorrere a trattamenti impegnativi per mantenere il pavimento in buono stato.

Anche il pavimento in laminato, nonostante un’elevata resistenza alle macchie e ai graffi, necessita di una manutenzione per mantenerlo bello come appena posato. Ecco tutto quello che devi sapere a riguardo!

Come pulire il laminato o finto parquet

I pavimenti in laminato o finto parquet rappresentano una soluzione pratica rispetto ad un pavimento in parquet tradizionale.

Ecco perché un pavimento in laminato diventa una valida soluzione anche per l’ambiente bagno e la cucina.

Meno sensibile alle macchie, agli urti e ai graffi, per mantenerlo al suo stato originale è comunque indispensabile rispettare alcune regole in fase di pulizia e manutenzione, sia che si tratti di un laminato economico che di un’azienda specializzata.

Quando si deve pulire il pavimento in laminato per eliminare la polvere si può utilizzare una scopa con setole morbide, un panno statico o l’aspirapolvere con le spazzole.

Più resistente all’acqua rispetto ad un parquet tradizionale, un pavimento in laminato può essere lavato con un panno bagnato e detergente, naturale o chimico.

Un buon detergente naturale può essere l’aceto bianco o il bicarbonato sciolti in acqua tiepida, in alternativa nell’acqua può essere sciolto un bicchiere di alcool. Non perdere i nostri consigli su come pulire casa in poche e semplici mosse!

Per pulire un pavimento in laminato si può utilizzare anche una spazzola a vapore poiché si tratta di un pavimento dove lo strato nobile del legno è protetto da uno strato resistente e impermeabile.

Come eliminare macchie, aloni e graffi dal pavimento in laminato

Per eliminare macchie o aloni da un pavimento in laminato si può utilizzare una goccia di detergente liquido per i piatti su un panno bagnato ben strizzato.

Vanno assolutamente evitati detergenti aggressivi come candeggina e ammoniaca perché dannosi per la superficie del legno e spesso causa proprio degli aloni opachi.

Graffiare un pavimento in laminato non è facile, ma se questo dovesse succede si può procedere con l’applicazione di prodotti appositi che vanno a riempire la fessura.

Se tutta l’intera superficie dovesse apparire usurata, cosa che può succedere in genere solo per pavimentazioni vecchie o soggette a forte calpestio, può essere utile l’utilizzo di una speciale cera per laminato che rimuove lo sporco in profondità e ricrea una pellicola compatta protettiva da lasciare asciugare per 24 ore.