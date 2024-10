Non commettere questi errori con la tua asciugatrice, potrebbe rovinarsi

Uno degli elettrodomestici più utilizzati nel periodo invernale è senza ombra di dubbio l’asciugatrice. Una salvezza quando le temperature si abbassano di troppo e asciugare i panni all’aria richiede non pochi giorni, l’asciugatrice inoltre ti permette di ottenere un capo d’abbigliamento pulito e asciugato nel giro di qualche ora.

Ecco perché è sempre più gettonato acquistare un’asciugatrice da usare anche nei giorni di pioggia nel periodo estivo, insomma è un elettrodomestico molto utile e soprattutto tanto richiesto.

Come per tutti gli elettrodomestici, però, anche l’asciugatrice richiede alcune attenzioni. Bisogna pulirla e igienizzarla in maniera specifica così da rendere l’asciugatura ottimale e soprattutto omogenea per tutti i panni inseriti all’interno del cestello.

Una cattiva manutenzione, infatti, rischia di rovinare quanto prima l’asciugatrice e soprattutto di non ottenere il risultato desiderato. Come pulire e igienizzare l’asciugatrice? Ecco alcune dritte da seguire.

Come pulire casa in poche e semplici mosse

Pulire casa in poche e semplici mosse ti aiuta a mantenere, oltre che l’ordine, anche una buona organizzazione per quanto riguarda le varie pulizie. Almeno una volta al mese, infatti, vanno effettuate delle pulizie più profonde, come ad esempio pulire il forno oppure pulire e igienizzare l’asciugatrice.

Innanzitutto bisogna seguire nel quotidiano alcune regole: non sovraccaricare mai l’asciugatrice, altrimenti l’elettrodomestico viene sottoposto a uno sforzo maggiore; pulisci con cura ogni volta che la utilizzi il filtro lanugine; infine lascia aperto l’oblio dell’asciugatrice ogni volta che ha finito un ciclo di asciugatura.

Dopodiché dovrai pulire e igienizzare l’asciugatrice a fondo almeno una volta al mese. In che modo? Immergi il filtro della lanugine in acqua e aceto, lascialo in ammollo per qualche minuto poi passalo sotto l’acqua corrente. Lascialo asciugare a temperatura ambiente prima di rimetterlo al suo posto.

Con un panno morbido pulisci l’oblò dell’asciugatrice, ti basterà spruzzare una miscela di acqua e aceto sul panno e il gioco è fatto. Puoi anche usare uno spray disinfettante e risciacquare con cura.

Se hai un’asciugatrice con tubi di sfiato dovrai, almeno ogni 3 mesi, pulirli con un piumino cattura polvere. Non dimenticare di pulire il cassetto del filtro, è importante per una corretta manutenzione dell’elettrodomestico!

La pulizia dell’asciugatrice può variare a seconda del suo utilizzo. Se la usi spesso, potresti pulire e igienizzare a fondo l’elettrodomestico almeno 2 volte al mese, altrimenti puoi anche occupartene 1 volta al mese oppure ogni due mesi.