Forno come nuovo, il metodo per pulirlo velocemente

Come pulire il forno con i rimedi naturali ed efficaci? Ecco i consigli per far tornare l’elettrodomestico come nuovo!

Pulire il forno talvolta richiede fatica e tanta pazienza, ecco perché è importante non rimandare a lungo la pulizia dell’elettrodomestico in quanto il grasso potrebbe diventare sempre più difficile da rimuovere. Come pulire il forno in maniera efficace con pochi prodotti?

In commercio potrai trovare tantissimi prodotti adatti proprio alla pulizia del forno. Spesso, però, questi prodotti hanno un odore talmente forte da sentirlo anche durante la cottura delle pietanze.

Scopri un rimedio facile ed efficace per pulire il forno senza troppa fatica e con prodotti naturali!

Pulizia del forno efficace, il metodo più veloce

Come pulire il forno in maniera efficace? Basta davvero poco, ecco come fare in meno di 15 minuti!

Innanzitutto è importante pulire il forno ogni volta che viene usato, in questo modo eviterai di ritrovarti con del grasso ostinato difficilissimo da togliere.

Il procedimento è molto semplice. Non appena spegni il forno lascialo raggiungere la temperatura ideale, dopodiché passa su tutte le superficie un panno umido e asciuga con un panno in microfibra pulito.

Una volta al mese, invece, dovrai approfondire la pulizia con un prodotto specifico e far tornare il grande elettrodomestico come nuovo. Ecco come fare per una pulizia in poche mosse.

In molti accendono il forno in modo da farlo riscaldare, in realtà potresti evitare questo spreco di corrente e posizionare all’interno una pentola piena di acqua bollente. Riempi quindi un pentolino di acqua e portalo a bollore, ci impiegherai all’incirca 2 minuti. Chiudi lo sportello e lascia evaporare l’acqua per almeno 5 – 10 minuti o comunque fino a quando l’acqua non inizierà a intiepidirsi.

Riapri il forno, rimuovi la pentola e spruzza su tutta la superficie una miscela di acqua e aceto bianco da cucina. Lascia agire per qualche istante poi inizia a strofinare con l’aiuto di una spugna non abrasiva. In casi di grasso ostinato ti consigliamo di procedere con una paglietta in acciaio ideale per questo tipo di pulizia.

A questo punto dovrai risciacquare con un panno umido e asciugare con cura tutto l’interno del forno. Procedi nello stesso identico modo con lo sportello, quindi puliscilo con acqua e aceto e asciugalo con un panno pulito. Fai la stessa cosa con le griglie del forno e lasciale in ammollo per qualche minuto.

Il forno in questo modo tornerà a splendere come se fosse nuovo. L’importante è prendersene cura con costanza così da ottimizzare i tempi di pulizia.