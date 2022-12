Come proteggere le mani in inverno? Trucchi e consigli

Persino il più fedele amante dell’inverno lo sa: la stagione fredda ha i suoi vantaggi, questo è certo, ma è davvero importante adottare qualche accortezza in più quando si tratta di cura della pelle.

La mini-guida alla cura delle tue mani è servita

Il gelo, infatti, mette a dura prova la sua salute irritando fastidiosamente il viso ma soprattutto le mani, costantemente esposte e trascurate. Come ovviare a tale annoso inconveniente? Te lo spieghiamo subito.

Foto Pinterest | Stylecraze

1. Prediligi detergenti delicati e nutrienti

Potrebbe sembrare un’accortezza irrilevante, almeno in un primo momento, eppure non è assolutamente un dettaglio da sottovalutare: le rigide temperature mettono a dura prova non solo la pelle del viso, ma anche quella delle mani. Ecco perché prediligere detergenti delicati e nutrienti il più possibile non può che giovare grandemente alla loro salute, soggette a frequenti lavaggi durante il giorno.

2. Asciuga bene le mani!

Occhio anche a come le mani vengono asciugate: è pur vero che la fretta può giocare brutti scherzi, ma evitare di irritare la cute già arrossata sfregandola senza ritegno potrebbe costituire già di per sé un grosso passo avanti. Senza contare che uscire al gelo con le mani umide è proprio il motivo per il quale si vengono a creare dolorosi tagli e secchezza! Come fare? La soluzione perfetta starebbe dunque nel tamponare le mani con cura.

3. Largo spazio a maschere per le mani e creme in quantità

Esistono infine trattamenti mirati proprio alla salute delle mani, come nel caso delle maschere viso. Si tratta di simpatici guantini imbibiti di prodotto, da indossare (anche tutta la notte) per concedersi una graditissima coccola a 365°. Ultima ma non per importanza, poi, l’immancabile crema mani la quale andrebbe applicata più volte al giorno all’occorrenza.