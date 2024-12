Tovaglioli piegati in modo fantasioso, come rendere la tavola ancora più bella in poche mosse

Come rendere la tavola apparecchiata ancora più bella ed elegante? Scopri le idee originali e creative su come piegare i tovaglioli in modo fantasioso!

Se stai aspettando dei parenti per pranzo e sei alle prese con la preparazione del menu della domenica, probabilmente ti starai anche domandando come poter rendere la tavola più piacevole. Dopo aver scelto la tovaglia, i colori predominante e il tema del pranzo, puoi sbizzarrirti con alcuni dettagli, come ad esempio la scelta dei tovaglioli. Come piegare i tovaglioli in modo fantasioso?

Per rendere la tavola ancora più bella e accogliente potresti optare per dei tovaglioli in tessuto e posizionarli sul tavolo in maniera originale. In che modo? Ecco alcuni consigli da mettere in pratica per decorare la tavola in maniera originale e creativa!

Come piegare i tovaglioli in modo fantasioso, le idee più belle a cui ispirarsi

I tovaglioli in tessuto donano alla tavola un aspetto molto più elegante e raffinato, puoi tirarli fuori nelle occasioni speciali così da rendere il tutto ancora più chic.

In alternativa ovviamente puoi sempre optare per i classici tovaglioli di carta, l’effetto ovviamente non sarà lo stesso. Ad ogni modo puoi sempre sbizzarrirti con la fantasia e mettere in tavola i tovaglioli piegati in un determinato modo.

Ecco quindi come piegare i tovaglioli in modo fantasioso!

Forma a ventaglio per un effetto semplice ma elegante

Una delle tecniche più diffuse e anche facili da realizzare è quella a ventaglio. Ti basterà aprirei il tovagliolo e piegarlo a metà, dopodiché dovrai ripiegare uno dei due lati corti in maniera ripetitiva. Per ottenere l’effetto ventaglio dovrai girare il tovagliolo ogni volta che lo pieghi.

Dopo aver ottenuto un tovagliolo effetto ventaglio potrai decidere in che modo posizionarlo, se all’interno di un bicchiere o direttamente sopra il piatto vuoto!

Portaposate facile e veloce con il tovagliolo

Puoi anche realizzare un portaposate proprio con il tovagliolo in stoffa. Segui il tutorial qui sopra per sapere come fare step by step! Il risultato sarà meraviglioso.

A forma di rosa per una tavola romantica

Un’altra idea molto originale e creative, ideale per ogni occasione, è la rosa. In che modo realizzarla? Dovrai arrotolare il tovagliolo su se stesso lasciando poi le due estremità all’esterno, per un effetto ancora più bello ti consigliamo di scegliere questo tipo di tecnica con i tovaglioli rossi!

Con queste tre idee potrai piegare i tovaglioli in modo fantasioso e ottenere in poche e semplici mosse una tavola apparecchiata d’effetto! A proposito, non perdere i nostri preziosi suggerimenti su come apparecchiare la tavola in modo elegante.