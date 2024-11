Apparecchiare la tavola con eleganza è praticamente un’arte. Non si tratta, infatti, di una pura questione estetica, ma di qualcosa che riflette buon gusto e ospitalità. Sia che si tratti di una cena formale, di un evento speciale o di una semplice cena o pranzo in famiglia o tra amici, una tavola apparecchiata contribuisce alla creazione di un’atmosfera accogliente e raffinata.

Ci sono, quindi, alcuni consigli da poter seguire per apparecchiare una tavola elegante: basti pensare alla scelta dei piatti, dei bicchieri e degli accessori più adatti. Scopriamo insieme come apparecchiare la tavola in modo elegante.

Come apparecchiare la tavola in modo carino per una cena con amici

Come apparecchiare la tavola in modo carino per una cena con amici, quindi? È, ovviamente, importante coordinare al meglio materiali e colori sia che si tratti di compleanni, festività, pranzi o cene più o meno formali. Per una tavola apparecchiata elegante e moderna, occorre assicurarsi – prima di tutto – di avere il necessario: piatti, bicchieri, posate e biancheria da tavola.

Per quanto riguarda i bicchieri, è consigliabile ricorrere a bicchieri diversi per ogni bevanda come acqua, vino rosso e vino bianco, ad esempio. Parlando di posate, queste vanno posizionate dall’esterno verso l’interno a cominciare dal primo piatto. Le forchette vanno disposte sul lato sinistro. Parlando di come apparecchiare la tavola con tovaglioli e tovaglia, questi dovranno essere coordinati pensando, ovviamente, al tipo di menù che andrà servito. Del resto, un tavolo per la colazione non potrà mai essere apparecchiato come uno per la cena.

Per una cena con amici o familiari, l’atmosfera potrà, ovviamente, essere più rilassata. Ricordatevi, quindi, di pensare a piatti e posate carine – in modo tale che questi siano, magari, abbinati – ma senza stressarvi troppo. Potreste, ad esempio, aggiungere delle candele o dei fiori per dare un tocco avvolgente e caloroso. Una tavola apparecchiata in modo semplice è sempre la scelta giusta, se non si hanno particolari esigenze!

Come apparecchiare la tavola in modo elegante

Infine, come apparecchiare la tavola in modo elegante? La disposizione dipende anche dalle dimensioni del tavolo. I piatti andranno disposti in modo simmetrico rispetto alla sedia: prima i piatti piani, ovviamente e poi i piatti fondi e da antipasto, oltre al piatto per il pane. Le posate andranno posizionate in ordine, partendo dall’esterno verso l’interno. Il cucchiaio andrà posizionato a destra e nella parte esterna, accanto al coltello. Le forchette – come detto – andranno collocate a sinistra rispetto ai piatti, posizionando la forchetta per gli antipasti all’esterno e quella per il piatto principale verso l’interno.

Per quanto riguarda le posate da dessert, queste si possono posizionare sopra i piatti. Parlando di bicchieri, questi andranno disposti diagonalmente a destra rispetto ai piatti. Il bicchiere più grande è quello dedicato al vino rosso, mentre il bicchiere per l’acqua si posiziona all’esterno. È anche possibile posizionare un bicchiere per il vino bianco a destra del bicchiere d’acqua, ma sul tavolo è meglio disporre fino a non più di quattro bicchieri. Il tovagliolo va, invece, posizionato a sinistra del piatto da mettere poi sulle ginocchia mentre si mangia. Potete, ad ogni modo, decidere di seguire il Bon Ton e la mise en place che più preferite. Infine, per completare il design della tavola, potreste optare per delle decorazioni a tema senza esagerare e sempre con sobrietà.