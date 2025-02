Questa semplice abitudine può migliorare il tuo umore in meno di 5 minuti!

Con un semplice gesto al mattino potresti sentirti meglio. Ecco come migliorare l’umore in poche mosse e partire col piede giusto!

Partire col piede giusto al mattino non sempre risulta naturale. Svegliarsi di buon umore, però, potrebbe diventare un’abitudine solo se inizi a seguire una determinata routine mattutina. Secondo molti, sembrerebbe bastare un solo gesto per migliorare l’umore in meno i 5 minuti al mattino, specialmente dopo aver lasciato alle spalle una giornata stressante e intensa.

Può un semplice gesto migliorare il tuo umore? Se lo fai ogni mattina, potresti iniziare a notare una differenza sin da subito. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

Come iniziare al meglio la giornata e migliorare l’umore: l’abitudine da non trascurare

Innanzitutto è importante imparare ad ascoltare il proprio corpo, se ti senti nervoso o in ansia per qualcosa è giusto mettersi in contatto con quella sensazione e accettarla.

Dopodiché sarà importante capire come poter aumentare il buon umore in modo naturale e ritrovare la serenità che per un momento sembra aver lasciato la tua mente. Cosa fare al mattino per migliorare l’umore in meno di 5 minuti?

A quanto pare esiste un gesto che potrebbe renderti più tranquilla a livello psicologico. Di quale abitudine si tratta? Ogni volta che vai in bagno per fare la tua skincare mattutina, ti basterà guardarti allo specchio e sorridere. Il sorriso dovrà durare per tutta la durata della skincare, per intensificarlo dovrai iniziare a pensare anche a ciò che ti rende felice fare.

Se vuoi davvero farla diventare un’abitudine e sorridere mentre fai skincare ti riesce difficile, potresti prendere in considerazione l’idea di provare lo yoga della risata. Una vera e propria pratica di benessere nata in India, i benefici dello yoga della risata sono innumerevoli. Praticarlo, inoltre, è semplicissimo: ti basteranno almeno 10 – 15 minuti al mattino e la tua giornata non potrà che iniziare col piede giusto!

Puoi impostare la sveglia 10 minuti prima e praticare qualche esercizio di stretching e rilassamento, in questo modo vedrai che rilascerai tutte le tensioni e il tuo corpo (così come la tua mente) si sentirà più leggero e pronto ad affrontare ogni cosa.

Per ridurre lo stress e aumentare così la produttività basta poco: organizza nel dettaglio la tua giornata e vedrai che la sensazione di sentirti sovraccarica di cose da fare man mano tenderà a svanire. Avere ben chiaro il programma giornaliero, o settimanale, ti farà stare più rilassata, provare per credere!