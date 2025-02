Praticare lo yoga della risata per almeno 10 minuti al giorno ti cambia la vita

Una pratica nata in India grazie all’intuizione del Dottor Madan Kataria, medico indiano conosciutissimo in tutto il mondo proprio per essere il presidente e fondatore della Laughter Yoga International. Cos’è lo yoga della risata e perché è una pratica che tutti noi dovremmo integrare nella routine quotidiana?

I benefici dello yoga della risata sono ancora poco conosciuti, ecco perché è importante informarsi a riguardo e capire quanto questa disciplina possa essere benefica per la salute delle persone.

Yoga della risata, quali sono i benefici e perché praticarlo

Innanzitutto bisogna sapere che lo yoga è una disciplina orientale molto antica che unisce corpo e mente, è sempre più diffuso anche nel nostro Paese e viene praticato ogni giorno da migliaia di persone di tutte le età.

Dallo yoga classico sono nate tantissime altre varianti che ti permettono di prenderti cura di una determinata zona del tuo corpo, come ad esempio lo yoga della risata.

Ridere senza motivo ti permette di ridurre lo stress e soprattutto prevenire patologie come la depressione. L’obiettivo del medico è proprio quello di prendere la risata molto seriamente, quindi iniziare a ridere senza alcun motivo in quanto il corpo non sembrerebbe essere in grado di distinguere una risata spontanea da una forzata.

Quali sono i benefici dello yoga della risata?

Innanzitutto sembrerebbe stimolare l’ormone della felicità, quindi migliora decisamente la qualità della vita; è anche ottimo per rinforzare il sistema immunitario e prevenire lo stress; rilascia energia positiva, di conseguenza è possibile avere relazioni social con più facilità; infine, aiuta ad aumentare l’autostima ed essere più efficienti a livello professionale.

Come iniziare a praticarlo in casa?

Per poter iniziare a praticare lo yoga della risata in casa basta davvero poco. Innanzitutto dovrai ridere per almeno 10 – 15 minuti, non di più, quindi puoi anche approfittarne tra una pausa e l’altra oppure al mattino al risveglio.

Quindi, scegli una stanza della casa che sia tranquilla e protetta da rumori esterni. Dovrai sentirti a tuo agio, quindi scegli con cura la zona in cui sostare per quei minuti.

Fermati e inizia con una risata crescente, quindi concentrati sul diaframma così da poter ricevere ossigeno nelle giuste quantità. Come fare? Inspira e gonfia la pancia, trattieni l’aria nei polmoni e rilasciala ridendo. Procedi in questo modo fino a quando non terminerà il tempo prestabilito.

Un altro consiglio è quello di provare a eseguire lo yoga della risata sempre alla stessa ora. Nel giro di qualche giorno noterai già dei miglioramenti!