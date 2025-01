Lo scotch ti aiuterà a ottenere un make up impeccabile, provare per credere

Come mettere l’eyeliner con lo scotch? Ecco i consigli per ottenere un make up occhi impeccabile e i tutorial da seguire!

Mettere l’eyeliner talvolta può rivelarsi un compito abbastanza difficile, specialmente se il prodotto viene utilizzato solo in occasioni rare.

Un po’ di allenamento, infatti, potrebbe fare la differenza, ma non tutte riescono nella stesura perfetta del prodotto specialmente se l’obiettivo è quello di ottenere un make up particolare come lo smokey eyes o il cat eyes.

Come mettere quindi l’eyeliner? Esistono alcuni rimedi che ti permettono di semplificare il tutto, come ad esempio il comune scotch. Ebbene sì, un prodotto da ufficio può tornare utile proprio per il tuo make up e da questo momento in poi non potrà più mancare nel tuo beauty case! Scopri come mettere l’eyeliner con lo scotch.

Come mettere l’eyeliner con lo scotch, i tutorial da seguire step by step

L’eyeliner ti permette di allungare l’occhio e di mettere in risalto lo sguardo, ma se applicato male potresti ottenere un effetto poco piacevole.

Se sei alle prime armi o semplicemente non hai la pazienza di imparare a stendere al meglio l’eyeliner su entrambi gli occhi, ecco un trucchetto facile e veloce che ti permetterà di ottenere un make up perfetto.

Applica dello scotch sull’occhio e crea la tua prima linea di eyeliner, dopodiché procedi con l’altro occhio e il gioco è fatto. La riga di eyeliner può essere sia sottile che spessa, tutto dipende dal tipo di effetto che desideri ottenere.

Segui il tutorial qui sotto facile e veloce per capire come poter mettere l’eyeliner con lo scotch senza commettere alcun errore!

Per uno smokey eyes facile e veloce ecco che lo scotch torna di nuovo super utile! Ti basterà seguire il tutorial della famosa e tanto amata Adriana Spink e ottenere così uno smokey eyes impeccabile.

Se desideri ottenere un foxy eyes più intenso e deciso, ecco che il tocco di eyeliner applicato con lo scotch potrebbe fare la differenza. Segui il tutorial qui sotto della make up artist Nora e personalizza i tuoi occhi da volpe con una linea di eyeliner sottile ma d’effetto.

Con il metodo dello scotch potrai sbizzarrirti con il make up e iniziare ad ottenere così trucchi più elaborati e molto più sofisticati.

Non ti resta che trovare l’eyeliner dalla punta sottile, dello scotch e creare il tuo gioco di colori con la tua palette di ombretti preferita!

Se hai gli occhi incappucciati, non perdere la nostra guida su come mettere l’eyeliner senza errori!