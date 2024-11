Occhi incappucciati, come mettere l’eyeliner in maniera perfetta

Come truccare al meglio gli occhi incappucciati? Ecco le tips da seguire per applicare l’eyeliner e ottenere un make up impeccabile!

Mettere l’eyeliner può diventare uno degli step più complicati per quanto riguarda il trucco occhi, specialmente se l’esperienza del make up è minima. Applicare l’eyeliner, in realtà, richiede alcuni semplici accortezze, inoltre è possibile anche sfruttare diverse tips che ti permettono di agevolare al meglio la stesura dell’eyeliner.

Conferisce agli occhi uno sguardo più intenso, l’eyeliner è uno di quei prodotti make up da poter indossare sia durante il giorno che per un look da sera più elaborato come un cat eye. Come mettere l’eyeliner per occhi incappucciati?

Qui la modalità potrebbe essere leggermente differente, questo perché gli occhi incappucciati devono essere trattati con altre linee guida. Ecco, quindi, come poter

Eyeliner per occhi incappucciati: i consigli da seguire per un make up impeccabile

Prima di scoprire come mettere l’eyeliner è fondamentale capire che si intende per occhi incappucciati.

Capirlo è molto semplice: una piega della pelle copre le palpebre mobili quando l’occhio è aperto, motivo per cui vengono chiamata “occhi incappucciati“, caratteristica con cui si nasce o che ci si ritrova con il trascorrere del tempo. La pelle che inizia a cedere, infatti, è un segno dell’invecchiamento fisiologico. Come truccare al meglio questa forma di occhi?

Mettere l’eyeliner sugli occhi incappucciati talvolta può diventare complicato, ti spieghiamo subito come ottenere un make up impeccabile senza commettere errori.

Chi desidera ottenere la classica linea dell’eyeliner con tanto di coda verso l’esterno, solitamente segue i consigli delle make up artist che trova sul web e sui social media. Chi ha gli occhi incappucciati, però, potrebbe ritrovarsi con una linea dell’eyeliner nascosta o comunque poco lineare, proprio a causa della caratteristica dell’occhio incappucciato.

Un suggerimento è quello di applicare un ombretto sulla palpebra fissa e sulla piega andando così a scurire la pelle in quella zona. A questo punto potrai stendere l’eyeliner e applicarlo mantenendo il tratto delicato. Dovrai ottenere una linea sottile e non troppo spessa.

Per aiutarti con la linea potrai anche applicare un nastro adesivo che ti farà da guida, in questo modo non avrai sbavature e l’eyeliner sugli occhi incappucciati risulterà perfetto! Ricorda di prediligere prodotti a lunga durata, quindi scegli un eyeliner di qualità che sia anche resistente all’acqua.

Se preferisci un trucco più semplice senza ombretti, mantieni gli occhi aperti davanti lo specchio e inizia a stendere l’eyeliner utilizzando la coda delle sopracciglia come modello.

Quindi la punta dell’eyeliner dovrà poi allinearsi con la punta delle sopracciglia, in questo modo otterrai uno sguardo felino da far invidia! Questo suggerimento può essere messo in pratica anche per uno smokey eyes.