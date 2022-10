Come lavare i piumini

L’inverno sta per arrivare ed è tempo di tirare fuori i vecchi piumini. Prima di indossarli per la nuova stagione invernale, è bene pulirli.

In commercio, esistono molti prodotti contenenti, però, sostanze chimiche dannose per la salute e per l’ambiente. Come fare, quindi, per lavare piumini e giacche imbottite, ricorrendo ai rimedi naturali? Ecco alcune idee interessanti e utili consigli per pulire i piumini con successo e in modo corretto.

Il lavaggio a mano dei piumini

Foto Pixabay

La pulizia è, come sempre, necessaria per motivi di igiene e di salute, ma anche per preservare la durata dei capi di abbigliamento. È possibile lavare i piumini e le giacche imbottite in casa, ricorrendo ai sempre utilissimi rimedi naturali.

Innanzitutto, è bene precisare che si tratta di capi delicati, per cui è necessario seguire alcuni piccoli accorgimenti. Per quanto riguarda il lavaggio a mano dei piumini, il metodo più sicuro per non rovinare le imbottiture e i tessuti, procedete svuotando le tasche di cappotti e piumini e riempite la vasca da bagno di acqua tiepida: al suo interno, riponete un misurino di bicarbonato di sodio e un bicchiere di aceto di mele per immergere completamente nell’acqua i capi da lavare, questi andranno lasciati in ammollo per circa 2 ore e poi sciacquare.

Non è finita qui: una volta terminato questo procedimento, riempite nuovamente la vasca da bagno e aggiungete qualche goccia di olio essenziale di avocado per ammorbidire i tessuti da lasciare in ammollo per mezz’ora circa. Sono, inoltre, molti altri gli usi alternativi degli oli essenziali.

Il lavaggio in lavatrice

Se le indicazioni sull’etichetta di piumini, giubbotti, cappotti e giacche lo consentono, allora procedete con un lavaggio delicato in lavatrice. Rivoltate completamente i capi in questione e inseriteli nel cestello, senza dimenticare di rimuovere eventuali oggetti dalle tasche, impostando un programma di lavaggio delicato in acqua fredda o a basse temperature, massimo 30 gradi, aggiungendo del detersivo liquido adatto ai capi delicati, senza esagerare con la quantità e senza ammorbidente. Una volta fatto ciò, lasciate centrifugare per eliminare l’acqua in eccesso.

Come stendere e asciugare i piumini

Stendere i panni al meglio non è difficile come può sembrare. Una volta che avrete lavato il vostro piumino, potrete stenderlo all’aria aperta, preferibilmente in una giornata ventilata e calda, ma all’ombra. Infine, ricordate di riporlo nell’armadio solo quando sarà completamente asciutto.