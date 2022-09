Capita a tutti di sbagliare, in amore come in amicizia, spesso di fare di errori colossali che arrecano dolore alle persone a cui vogliamo bene. Ed ecco che è tempo di chiedere scusa e provare a ricucire lo strappo. Ma come farsi perdonare da un amico a cui l’abbiamo fatta grossa? Non è facilissimo, ma neppure impossibile…

Come farsi perdonare da un amico dopo un colossale errore…

Farsi perdonare da un amico è forse anche più difficile di ottenere il perdono da un partner per un tradimento. La delusione che si prova da amici è qualcosa che va oltre e ferisce in modo pazzesco perché, nell’immaginario comune, un’amicizia vera è qualcosa che va oltre tutto e e tutti.



I motivi per cui un amico può sentirsi ferito o offeso sono tantissimi, nella maggior parte dei casi dovuti alla superficialità o al dare per scontato che “un amico ci sarà sempre”. Cosa che dovete fare per farvi perdonare se l’avete fatta grossa? Agire subito senza aspettare che “sbollisca” e chiedere scusa è il primo passo.



Farsi perdonare è difficile, ma lo è anche perdonare. Se al vostro amico tenete davvero non mollate, anche i muri di rabbia mascherata da indifferenza si possono sgretolare. L’essenza del perdono è recuperare la fiducia persa, e come sappiamo la fiducia è una cosa molto rara da conquistare e ancor di più da recuperare per farsi perdonare. Una cosa è certa: perdono è una galassia lontana anni luce dall’orgoglio, quindi mettetelo da parte. Per tutto il tempo in cui occorre farlo se ne vale la pena.