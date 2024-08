Come chiedere scusa tramite whatsapp, frasi di ispirazione

10 frasi per dire mi dispiace da inviare via whatsapp ad un’amica, una collega o anche il proprio partner.

Hai litigato con una tua cara amica e desideri chiarire quanto prima? Se ti sei resa conto di aver sbagliato o di aver commesso un piccolo errore e, quindi, di stare dalla parte del torto, chiederle scusa è sicuramente un passo molto importante da fare.

Ci sono tanti metodi per scusarsi, come prendere il telefono e chiamare, andare direttamente di persona da lei oppure inviare delle frasi per dire mi dispiace via whatsapp e chiedere quindi di chiarire una volta per tutte.

Chiedere scusa ad un amico su whatsapp, ecco 10 frasi da cui prendere ispirazione

Che sia un’amica, il partner o un collega di lavoro, se hai avuto un atteggiamento sbagliato nei suoi confronti è importante chiedere scusa e trovare un modo per fare pace. Se hai difficoltà a metterti in contatto con questa persona, puoi sempre inviare un messaggio su whatsapp con dei messaggi di scuse!

Scusarsi è un profumo delizioso; può trasformare il momento più goffo in un regalo grazioso. (Margaret Lee Runbeck)

Il primo a chiedere scusa è il più coraggioso. Il primo a perdonare è il più forte. Il primo a dimenticare è il più felice. (Anonimo)

Quando un uomo, pur potente che sia, riesce a chiedere scusa all’ultimo dei suoi simili, egli ha raggiunto la consapevolezza dell’essere un uomo vero. (Luciano Sante Manara)

Siamo tutti impastati di debolezze e di errori; perdoniamoci reciprocamente le nostre sciocchezze: questa è la prima legge di natura. (Voltaire)

Scusarsi non significa sempre che tu hai sbagliato e l’altro ha ragione. Significa semplicemente che tieni più a quella relazione del tuo orgoglio. (Fabio Volo)

Il perdono non cambia il passato, ma fa allargare il futuro. (Paul Boese)

Le persone che sanno amare veramente imparano a chiedere scusa quando si accorgono di aver sbagliato. (Anonimo)

Le persone che sanno amare veramente imparano a chiedere scusa quando si accorgono di aver sbagliato. (Anonimo) Mi sono fatta del male a farti male. (Christina Aguilera)

È incredibile quante ferite possano essere curate con due parole, “mi dispiace” (Matshona Dhliwayo)

Avrei dovuto essere molto più responsabile nel modo in cui mi sono comportato e per questo mi dispiace. (Ryan Lochte)

Veramente chiedere scusa non è mai facile da fare, e quando lo fai, speri solo che non sia troppo tardi. (Justin Tranter)

Invia una di queste frasi alla persona interessata e vedrai che sicuramente riceverai un messaggio di risposta. Un messaggio potrebbe non essere abbastanza, quindi è importante anche chiarire e mettere un punto a quanto successo. Siamo certi che la situazione si risolverà in breve tempo!