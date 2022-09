Come curare la pelle dopo l’estate, prodotti e consigli beauty per un incarnato luminoso

Curare la pelle dopo l’estate è fondamentale ma non tutte sanno come fare. Se l’obiettivo è aspirare ai beauty look di Salma Hayek o altre donne over 50 meravigliose, è possibile apprendere in poche mosse tutti i segreti che sono in grado di regalarci una pelle idratata in profondità e luminosa.

Ecco come comportarsi per coccolare nel modo giusto la nostra pelle di rientro dalle vacanze e dire addio dire a pelle secca o spellata post abbronzatura!

La crema corpo idratante: l’indispensabile n° 1

Il sole ci regala una bella tintarella, ma anche qualche inconveniente. Così come esistono regole per prendersi cura dei capelli dopo l’estate, allo stesso modo è bene curare anche la pelle di viso e corpo. È fondamentale utilizzare prodotti ad alto tasso di idratazione, con formulazioni ricche a base di ingredienti nutrienti e lenitivi.

Per la detersione del corpo il consiglio è di usare olii doccia privi di agenti schiumogeni, realmente idratanti. Via libera alle creme e ai burri per il corpo: letteralmente indispensabili per mantenere l’elasticità della nostra pelle. Il top? La crema dissetante al Cedro di Erbolario!

Foto Erbolario | Curare la pelle

Per la cura del viso, i principi non cambiano ma serve un pizzico di pazienza in più. La routine di bellezza anti-stress prevede di lavare il viso due volte al giorno con un detergente delicato e preferibilmente esfoliante dall’azione delicata. L’Estetista Cinica in questo ci soccorre con il More Soft di Veralab. Poi si può proseguire con una crema superidratante e, non serve dirlo, il nostro amico fedele: il contorno occhi.

Foto Veralab | Curare la pelle

L’importanza dello scrub dopo l’estate

Lo scrub è il miglior amico del rinnovamento cellulare di gambe e viso grazie alla sua azione insieme esfoliante e nutriente.

In farmacia o profumeria esistono ottimi prodotti, ma le più green possono provare a prepararli in casa con ricette naturali. Per averlo esfoliante basterà, ad esempio, mescolare zucchero di canna e olio di oliva e il risultato sarà una pelle vellutata e liscia. Se invece si vuole mantenere l’abbronzatura, lo scrub perfetto è con farina di cocco e latte di cocco: molto delicato ma efficace.

Foto Lush | Curare la pelle

Infine, prima di andare a dormire vi consigliamo la Sleepy Dust di Lush: una polverina di talco rilassante e lenitiva al profumo di lavanda. Una vera e propria coccola per il corpo e per la mente