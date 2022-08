Ritorno dalle vacanze: routine di bellezza anti-stress

Il sole e il caldo sono i nostri migliori amici durante l’estate, specialmente se siamo in vacanza, tra una passeggiata in montagna e un tuffo al mare. La nostra pelle, però, a lungo andare ne risente e anche se abbiamo conquistato l’abbronzatura perfetta al nostro ritorno dobbiamo prendercene cura nel modo giusto.

La skincare post vacanze è fondamentale per rigenerare la pelle e mantenerla luminosa il più a lungo possibile: vediamo qual è la routine perfetta e quali prodotti di bellezza utilizzare.

Parola d’ordine: idratazione profonda!

Dopo lo stress derivante dall’esposizione al sole, la nostra pelle ha bisogno di essere coccolata per evitare che l’abbronzatura così faticosamente conquistata se ne vada troppo rapidamente e, soprattutto, che compaiano discromie e macchie.

Foto Sephora | Routine bellezza ritorno vacanze

La routine di bellezza non è solo un modo per prenderci del tempo per noi stesse (preziosissimo) ma anche per rigenerare e idratare la nostra pelle. Abbiamo già capito come prendersi cura dei capelli dopo l’estate, ora bastano poche accortezze e splenderemo ancora per molto: scrub, esfolianti, sieri e creme corpo sono gli step indispensabili!

Foto Instagram | SVR laboratoirs routine bellezza ritorno vacanze

L’esfoliazione del viso e del corpo, ormai lo sappiamo, non “porta via” l’abbronzatura ma al contrario favorisce il turnover cellulare ed è quindi essenziale per uniformare il colorito. Scrub con ingredienti naturali ci assicurano un rinnovamento non aggressivo e green.

Idratare è il nostro obiettivo primario, quindi dopo la detersione via libera a sieri viso e creme per il corpo delicate e con ingredienti amici della pelle come la vitamina C e l’acido ialuronico. Un vero boost di energia e benessere che ci accompagnerà verso l’inverno!