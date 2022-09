Salma Hayek: identikit beauty e il suo segreto anti-invecchiamento

Sono sempre di più le donne che decidono di liberarsi dalla “schiavitù” del make up quando non strettamente necessario. Dopo la rinascita di Cameron Diaz, anche Salma Hayek fa da tempo parte di quel gruppo di over 50 che vogliono mostrare la loro bellezza al naturale. Prendiamo esempio da loro e cerchiamo di scoprire quali segreti sembrano aver trovato per cristallizzare il tempo e non invecchiare!

Salma Hayek stupenda senza trucco e senza inganno

L’attrice messicana a settembre compirà 56 anni ma sembra ancora una ragazzina ed è ormai un habitué del no-makeup. Anche quest’estate si è goduta le vacanze come tutte noi, senza trucco e senza inganno e i suoi selfie su Instagram lo confermano.

Foto Instagram | Salma Hayek beauty look

Mostrarsi acqua e sapone è un atto di una potenza incredibile, specialmente per chi come lei ha milioni di follower. I messaggi body positive che lancia rendono Salma Hayek un’icona di bellezza: sì perché ricordiamoci che il no-makeup non è assolutamente sinonimo di trascuratezza. Al contrario, chi non si trucca molto molto spesso segue una beauty routine rigorosa che è il segreto di una pelle luminosa e levigata.

Foto Instagram | Salma Hayek beauty look

L’attrice negli anni ha sfoggiato un trucco caldo e avvolgente che esalta il suo incarnato ed esprime la passionalità delle sue origini. I capelli sono quasi sempre lasciati sciolti e selvaggi, specialmente negli anni ’90, mentre le labbra prediligono tinte scure, corpose. Ma in fondo diciamoci la verità: Salma Hayek è sempre stata ed è ancora oggi una bomba di sensualità e non ha mai avuto bisogno di troppo make up!