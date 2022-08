Cameron Diaz, la bellezza fa 50: i beauty look più iconici della star

Da tempo lontano dallo star system di Hollywood e felice mamma a tempo pieno, Cameron Diaz compie oggi gli anni: 50 candeline per la splendida California Girl icona degli anni ’90! Ci ha incantato con i suoi ruoli ironici e romantici, ma ancor di più per la sua bellezza da ragazza della porta accanto.

Vediamo quali sono, allora, i beauty look che l’hanno resa indimenticabile!

Dal grunge 90s al no-makeup di oggi: Cameron Diaz attraverso gli anni

Lo ha ammesso lei stessa: la routine di bellezza anti-stress non fa più per lei e a volte si dimentica anche di lavarsi il viso. “L’ultima cosa a cui penso ogni giorno, forse per niente durante il giorno, è il mio aspetto” – ha affermato, e noi possiamo aggiungere che va benissimo così. I suoi primi 50 anni le donano come nessun siero di bellezza!

Foto Instagram | Cameron Diaz beauty look

Sempre biondissima, l’attrice ha sempre mantenuto un’estetica sbarazzina passando dai capelli lunghissimi di The Mask al caschetto frizzante sfoggiato in L’amore non va in vacanza. Il suo make up negli anni è sempre rimasto più o meno invariato, semplice eppure d’effetto. Basta un po’ di eyeliner a incorniciare gli occhi azzurrissimi e un velo di rossetto rosso fuoco a delineare le labbra!

Foto Instagram | Cameron Diaz beauty look

Se i beauty look di Blake Lively ci fanno sognare è Cameron Diaz la nostra musa. Oggi, dopo aver eliminato con fierezza trucco e acconciature scomode, è una donna la cui bellezza consapevole e acqua e sapone risplende come mai prima.