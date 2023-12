Come coprire la base dell’albero di Natale in modo originale e chic

Idee su come coprire la base dell’albero di Natale in modo originale per nascondere il vaso o il sostegno e rendere chic la composizione.

Non c’è che dire, anche se avete addobbato l’albero di Natale più bello del mondo il vostro lavoro rischia di passare in secondo piano se non nascondete la base! Vedere il supporto che regge l’albero di Natale o anche il vaso non è il massimo dell’estetica. Allora ecco come coprire la base dell’albero in modo originale e chic.

Di seguito vi diamo tante idee e suggerimenti per completare al meglio le decorazioni natalizie andando a rendere non visibile la parte bassa dell’albero, che poi è anche quella dove vanno a finire i fili delle luci.

Come coprire la base dell’albero di Natale in modo originale

Ci sono diverse opzioni per coprire la base dell’albero di Natale, diciamo che tutto dipende dal vostro stile. La prima e la più semplice da mettere in pratica è sistemare tanti finti pacchetti regalo tutto intorno che creeranno una barriera colorata e festosa.

Ovviamente potete usare anche i regali veri, però tenete presente che dopo il 25 saranno scartati e quindi non potranno più assicurare la copertura!

Un’altra idea facile da mettere in pratica è avvolgere il vaso con un plaid del colore che si adatta al resto delle decorazioni con cui avete addobbato l’albero e la casa. Oppure potete usare una coperta di lana morbida. In alternativa potete posizionare un tappeto a tema natalizio.

Oppure la soluzione giusta può essere anche un tappeto tondo con le fattezze di Babbo Natale, come questo che vedete in foto. In vendita ne trovate di tanti modelli ed è davvero perfetto, specialmente se in casa avete dei bambini.

In alternativa, per un tocco più elegante, potete optare per un tappeto di colore bianco candido a pelo lungo e soffice. Sarà anche confortevole per potersi sedere con i bambini ai piedi dell’albero stesso.

Anche una composizione di rami, bacche e candele, un po’ in stile centrotavola o ghirlanda, può essere molto ben adatta allo scopo. Potete illuminare anche questa decorazione con luci led e aumentare l’atmosfera natalizia!

Poi potete avvolgere la base dell’albero di Natale con un cesto di vimini oppure usare delle sagome rigide ricoperte di stoffa che vanno a schermare perfettamente la base del vostro abete natalizio.

Infine vi suggeriamo di andare a sfogliare le idee più creative per decorare l’albero di Natale in modo originale e quali sono le migliori luci di Natale adatte non solo per rendere prezioso l’abete ma anche per illuminare la casa durante il periodo di festa.