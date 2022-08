Come conquistare un uomo su Facebook, consigli utili

Conquistare un uomo su Facebook? Nell’era dei social network tutto è possibile, a patto, però, che si sappia come muoversi e seguano alcuni preziosi consigli per non sbagliare mossa durante l’approccio “digitale”. Prima di arrivare al vero e proprio incontro occorre spesso del tempo e, se le basi che avete creato nella vostra interazione virtuale sono efficaci, è facile aprire le porte a una bella favola d’amore.

Oggi sempre più persone si affidano al web per trovare la propria anima gemella, e una consistente fetta di universo femminile si rifugia, per svariati motivi, su Internet a caccia del partner giusto (o “principe azzurro”, fate voi)…

Strategie di conquista su Facebook, consigli per l’uso

La prima cosa a cui prestare attenzione è la scelta della propria immagine di profilo. Non è questione da lasciare al caso, dato che appare come primo biglietto da visita per le vostre conoscenze social. Un bel primo piano del viso funziona sempre, meglio se al naturale e senza troppi filtri: non potete certo arrivare al sodo presentandovi al primo appuntamento con una faccia che lui neppure riconosce, giusto?

Evitate generose scollature, potreste raccogliere persone interessate solo a una cosa. Ricordate che, anche se la vostra ricerca parte con l’essere digitale, si spera abbia risvolti concreti, per cui attente alle tipologie di uomo da evitare per non imbattersi in grane o spiacevoli rifiuti.

Situazione sentimentale: ovviamente single. È l’unica ammessa se volete conquistare un uomo sui social senza troppa fatica.

Album fotografici: evitate foto con ragazzi o ex con frasi smielate e valanghe di cuori. Penserà di dover “competere” da subito con qualcuno così ingombrante da rendere vana la fatica di conoscervi.

Mettete gli amici, pose spiritose che vi descrivano e non esagerate con i selfie. Va bene l’autostima, ma anche meno… Dovete apparire, certo, ma senza strafare. Evitate i primi piani con le labbra “kiss mood“, sono inflazionate e ormai etichettano un genere femminile che tende alla leggerezza (e un po’ all’idiozia, se proprio vogliamo dirla tutta!).

Idem per i panorami: se sono troppi, non depongono a vostro favore. Saranno anche belli, ma se bisogna conquistare qualcuno lasciano il tempo che trovano. La via maestra si chiama equilibrio, tanto facile a dirsi quanto complessa da farsi, ma con un po’ di esercizio riuscirete anche voi…

Poi c’è la famosa domanda: Interessi? La lettura non rientra, generalmente, tra le cose che affascinano di più un uomo. Meglio puntare sulla musica e risulta perfetto un evergreen quale un classico intramontabile del rock, dai Beatles ai Rolling Stones.

Conquistare su Facebook: cosa fare dopo aver creato il profilo perfetto

Conquistare su Facebook è più facile di quanto si pensi, a patto che sappiate come mirare e colpire al cuore. Una volta creato il profilo, esplorate il territorio in cui si aggira il vostro partner ideale, infiltrandovi in gruppi e pagine a tema e, una volta individuato, la mossa più semplice è quella di inviare una richiesta di amicizia con messaggio correlato. Che sia cordiale, spiritoso e che non risulti troppo invadente.

Una volta che avrà accettato, la mossa successiva sarà quella di cominciare a chattare per stabilire un contatto diretto e un confronto immediato, flirtando senza eccessi. Evitate di farvi percepire come un incubo: solo così arriverete al primo vero appuntamento!