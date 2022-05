Primo appuntamento, tutto quello che NON si deve fare

Il primo appuntamento è un momento davvero cruciale. Un feedback positivo o negativo, al termine della serata, potrebbe essere decisivo per avviare un rapporto. Se le cose vanno bene, e ci si piace, si tratta dell’inizio di un emozionante percorso a due, ma se va male… beh, difficilmente daremo, o ci verrà data, una seconda chance. Tutto dipende da come si comporta la persona in questione, ma anche da come ci poniamo noi nei suoi confronti, dalle aspettative reciproche, dagli eventuali “blocchi” emotivi così come dalle resistenze interiori (magari dovute a precedenti “scottature”).



Per questo è importante affrontare il primo incontro con uno stato d’animo positivo, avendo cura di non commettere alcuni errori che potrebbero pregiudicare l’evoluzione di una potenziale favola d’amore…

Cosa NON fare ad un primo appuntamento al ristorante

Il cibo è importante per capire chi abbiamo di fronte, tuttavia, per il primo appuntamento non è consigliabile partire da una cena. Meglio puntare su un più tranquillo aperitivo e il motivo è presto detto: se ci rendiamo conto che chi abbiamo davanti non ci interessa, la serata può tranquillamente concludersi lì, ma se, al contrario, l’interesse è palpabile, battere il ferro finché è caldo proseguendo con una cena è l’ideale…

In questo caso, frasi come “Per me solo un’insalatina. Sai, ci tengo alla mia linea!” sono da evitare! Meglio non strafare nelle ordinazioni, magari optando per un semplice antipasto di mare (peraltro afrodisiaco) e un semplice primo o un secondo (cosa che vi risparmierà anche un trauma all’arrivo del conto)…

A tal proposito, purtroppo non esistono più gli uomini di una volta (colpa anche della crisi), per cui quando arriverà il momento di pagare, fate subito il gesto di prendere la borsetta e cercare il portafogli, se poi lui vi blocca gentilmente insistendo per offrirvi la cena, lasciateglielo fare! Se, al contrario, vedete che non riesce ad offrirvi neppure un caffè e vi costringe e sborsare pure i centesimi, allora lasciate perdere: chi è avaro di soldi, lo è anche di sentimenti.

Argomenti di cui NON parlare al primo appuntamento

Un argomento di cui proprio non parlare ad un primo appuntamento è la salute. Lasciate perdere discorsi su analisi, operazioni e simili, al limite si può fare qualche battuta se capita, ma parlarne per un’intera serata è un po’ eccessivo, soprattutto con una persona che si conosce appena.

Anche se al primo appuntamento non si sa cosa dire, gli approcci alla Verdone generalmente non si rivelano troppo vincenti. Altre cose da non fare è monopolizzare la conversazione parlando di tutti i vostri incredibili viaggi e delle straordinarie avventure che avete avuto.

Sarà anche vero che avete scalato l’Everest a piedi nudi e addomesticato un coccodrillo, ma non va bene concentrare tutta l’attenzione sulle proprie imprese. Infine, NON sfiancate l’altro con le storie dei vostri ex, possiamo capire che siete rimaste ferite, ma ora siete con un’altra persona e bisogna concentrarsi sul futuro…

Il look da NON sfoggiare al primo appuntamento

Finiamo con il look, prezioso alleato del primo appuntamento. L’outfit può essere la carta vincente, a patto che ci calzi come un guanto e che osi al punto giusto. Se siamo delle tipe sportive, e lui ci ha conosciute così, è bene non stravolgerci con una mise da “panterona” in cui, magari, non siamo per nulla a nostro agio. Gli uomini amano le donne con i tacchi, ma ricordiamoci che non esiste nulla di più seducente di una donna che sia sicura di sé.

Per questo, scegliare un abbigliamento che ci faccia sentire perfettamente a nostro agio è la strada corretta da imboccare. Ovviamente no alle tute da ginnastica: la virtù sta nel mezzo, quindi cerchiamo di non mortificarci, ma neppure di renderci ridicole. Il make-up perfetto sarà semplice e curato, adatto al nostro stile e alla nostra età, mai eccessivo.

Regola d’oro: mai arrivare all’appuntamento in disordine, con le mani o i piedi poco curati, con accessori strampalati e… con un’ora di ritardo! Semplici, naturali, interessate all’altro, aperte e gentili, con un look femminile al punto giusto e con la carezza di un buon profumo e via! Il resto… spetta a lui!