Come conquistare un uomo single: le regole per far innamorare i più incalliti

Conquistare un uomo single non è una missione semplice, soprattutto se scapolo da anni e abituato a vivere nelle sue “intoccabili” abitudini. La partita allo stadio e i weekend con gli amici vi sembrano un rito impenetrabile nonostante tutto il vostro sex appeal per farlo cedere? Ecco alcuni preziosi consigli per colpire dritto al cuore, in modo indolore, e farlo innamorare!

Come conquistare un uomo single: poche regole, ma ottime per Cupido

Avete in mente soltanto lui e crede sia il partner giusto per voi, ma è un single incallito e la sua vita da scapolo vi sembra impenetrabile? No panic! C’è uno scrigno di piccoli consigli pronto ad aiutarvi per capire come conquistarlo in pochi passi (anche se insicuro)!

L’essere umano è un “animale sociale” e per questo tutti, chi più chi meno, sognano di aver al proprio fianco una persona con cui condividere progetti e segreti.

Tutti speriamo prima o poi di incontrare l’anima gemella, ma chi è single per scelta tende a dare a questo “poi” il sapore del “mai”. Se ci si innamora di un single incallito le difficoltà di farlo capitolare aumentano e c’è una regola chiave che può spianare la strada al successo: non rivoluzionargli la vita staccandolo di colpo dalla sua comfort zone.

Non essere insistenti e proporsi a piccole “dosi”, così da non sembrare invadente rispetto ai suoi spazi fisici e sociali (uscite con gli amici comprese), è il punto di partenza perfetto per far sciogliere il ghiaccio di un cuore super refrattario alle relazioni d’amore.

La seconda regola d’oro per conquistare un uomo single (anche a 50 anni), a patto che siate disposte ad avere pazienza, è aspettare che sia lui a decidere e fare il primo passo staccando la spina alle vecchie abitudini da single. Solo così si creeranno i presupposti per un rapporto sano e spontaneo, lontano da costrizioni o forzature che, prima o poi, sono destinate a presentare il conto in ogni storia di coppia.