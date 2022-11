Come alzare le palpebre cadenti senza intervento: suggerimenti e consigli

Uno degli inestetismi più odiati da uomini e donne sono le palpebre cadenti. Si tratta di una questione fisiologica dovuta all’invecchiamento cutaneo, che provoca la riduzione di collagene ed elastina, che sono fondamentali per mantenere la pelle elastica e sostenuta.

Più il tempo passa e più il problema delle palpebre cadenti diventa più visibile, ma non bisogna disperare. Ci sono alcuni rimedi, non solo chirurgici, per contrastarlo: dalle creme sieri, alla ginnastica facciale.

Ginnastica facciale

Come alzare le palpebre cadenti – Foto Pinterest/ inspireuplift

La pelle delle palpebre è molto sottile e ha bisogno di un allenamento specifico con piccoli esercizi che si possono fare in qualsiasi momento, mentre si legge un libro o mentre si è davanti al computer.

Si deve sbattere ripetutamente le palpebre in maniera consecutiva per almeno un minuto. In questo modo si attivano i muscoli della zona perioculare. Un altro piccolo esercizio si fa tenendo spalancati gli occhi per 30/20 secondi e poi chiudendoli per altrettanto tempo. Infine, si tira la pelle della palpebre verso l’esterno aiutandoti con le mani e si cerca di aprire e chiudere gli occhi: è importante sentire un leggero sforzo nella parte perioculare, che significa che l’esercizio è svolto in maniera corretta.

Creme per contorno occhi e palpebre

Non esiste una crema specifica in grado di risollevare le palpebre cadenti, ma si usano delle creme contorno occhi con attivi amici del microcircolo, ad esempio la vitamina C, la lattoferrina, l’esperidina, il rusco e l’ippocastano, che sono i migliori per prevenire il cedimento della palpebra. La cosa importante è usare questi prodotti costantemente.

Le cause delle palpebre cadenti, oltre che per un cedimento muscolare dovuto all’età, possono essere dovute anche ad altri fattori come il diabete, la distrofia muscolare e una predisposizione genetica, di conseguenza può colpire anche i più giovani. In questo caso, si tratta di un inestetismo ad uno stadio avanzato e l’unica soluzione per risollevare le palpebre consiste nell’intervento chirurgico con la blefaroplastica.