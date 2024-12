Come abbinare i maglioni natalizi, il look delle feste che vorrai sfoggiare con stile

I maglioni natalizi sono perfetti per le feste, ecco i look più belli da sfoggiare oggi e domani!

Natale è finalmente arrivato, oggi è la Vigilia e probabilmente ti starai domando quale sia il look più comodo e pratico da poter indossare a tema natalizio. Se la tua scelta non ricade sugli outfit di tendenza perfetti per il Natale, potresti prendere in considerazione l’idea di indossare un maglione natalizio e abbinarlo ad un pantalone che possa andar bene per l’occasione.

Come valorizzare il look con un maglione natalizio? I consigli sono numerosi, eccone alcuni da mettere in pratica sin da subito!

I consigli su come abbinare i maglioni natalizi

Sicuramente nel tuo guardaroba hai un maglione natalizio che desideri tanto sfoggiare nei giorni di festa. La Vigilia e il giorno di Natale, ovvero il 25 dicembre, sono i due giorni ideali in cui poter sfoggiare con stile il tuo maglione a tema. Come ottenere però allo stesso tempo un look d’effetto?

Se non sai come abbinare i maglioni natalizi ti aiutiamo noi nella scelta. Il tempo per acquistare un pantalone sicuramente non c’è, quindi dovrai scegliere tra quelli che hai nell’armadio. Se desideri rimanere al passo con le tendenze ti basterà prendere ispirazione dalle idee qui sotto e il gioco è fatto!

Se il tuo maglione è oversize puoi optare per un look comodo ma trendy. Stiamo parlando dell’abbinamento con i leggings di pelle total black, un capo versatile dell’inverno che vorrai indossare fino alla prossima stagione.

Un altro abbinamento da sfoggiare in questi due giorni di festa con il tuo maglione natalizio vede protagonista il pantalone a palazzo. Indossalo con degli stivali a punta e il risultato sarà incredibilmente chic. In alternativa opta per una fantasia a quadri che richiami i colori del maglione.

Un classico jeans andrà più che bene, per un look più confortevole e sportivo puoi sfoggiare anche il tuo jeans preferito cargo, altrimenti opta per un modello più raffinato come quello a zampa.

Oltre ai pantaloni puoi decidere di dare un tocco di classe in più al look indossando degli shorts con dei collant velati. Indossa degli stivali cuissardes e il tuo maglione natalizio risulterà super chic!

Anche in questo caso puoi optare per un classico total black oppure scegliere di sfoggiare la fantasia pied-de-poule o a quadri, ispirato quindi allo stile british core di tendenza per l’inverno.