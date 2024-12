I leggings effetto pelle sono di tendenza per l’inverno: i look più belli

Nel guardaroba invernale non possono mancare i leggings effetto pelle. Scopri come abbinarli per look alla moda!

Capi eleganti e sempre più raffinati, i trend dell’inverno parlano chiaro: l’eleganza sarà al centro di ogni cosa. E se volessi sbizzarrirti con un look più sbarazzino ma allo stesso tempo dal tocco romantico?

I leggings di pelle entrano a far parte dei trend del momento, amati da donne di tutte le età e indossati in tantissime occasioni diversi. In base agli accessori e gli abbinamenti scelti potrai ottenere un look più casual e confortevole oppure più elegante e deciso.

Come abbinare i leggings effetto pelle? Di tendenza anche per quest’inverno, i leggings conquistano un posto tra i must have invernali e si abbinano con molta facilità.

Capispalla lunghi ed eleganti, maglioni a costine, capi d’abbigliamento dalla vestibilità larga e calzature alla moda, ecco come abbinare i leggings effetto pelle!

3 look da sfoggiare quest’inverno con i tuoi leggings effetto pelle

Per abbinare i leggings effetto pelle dovrai tirare fuori dall’armadio capi basic e calzature alla moda. Ecco tre idee da sfoggiare subito!

Uno dei look più belli su cui puntare è molto semplice, perfetto per una passeggiata in centro o per un aperitivo con le amiche.

Stiamo parlando dell’abbinamento con un maglione oversize e gli stivali cuissardes, uno dei modelli di tendenza per i mesi freddi. Concludi l’outfit con un cappotto lungo in total black e scegli una mini bag da portare a tracolla, questo potrà diventare uno dei tuoi outfit preferiti.

Chi ama i look dallo stile confortevole e allo stesso tempo sbarazzino, dovrebbe assolutamente indossare i leggings effetto pelle con gli anfibi. Per rimanere in tema non potrà mancare una felpa con cappuccio che scene larga in vita, da prediligere nuances scure e poco appariscenti.

Se desideri sfoggiare i leggings di pelle per un’occasione speciale, come ad esempio durante le feste natalizie, potresti indossarli con un blazer oversize da chiudere con una cintura sottile e colorata.

Concludi il look con una scarpa con il tacco oppure con uno stivale con ghetta, super di tendenza per l’inverno 2024.

I leggings effetto pelle puoi trovarli in tantissimi negozi, ti basterà scegliere il modello che più si addice alla tua forma fisica e sfoggiarlo con stile ogni giorno!

Nel guardaroba non dovrà mancare il classico leggings total black, in alternativa potrai anche scegliere un bordeaux, colore di tendenza per l’inverno, o un rosso acceso per un look più natalizio e brillante!