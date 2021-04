Come abbinare i jeans questa primavera per creare un look da giorno assolutamente cool? In maniera assolutamente semplice: quest’anno a farla da padrone è l’eleganza chic senza troppi fronzoli.

Tagli oversize, vita altissima, stampe sobrie e pochi colori sono le regole del gioco della primavera-estate, che ci semplificano non poco la vita. A rendere tutto personale ci pensano i dettagli, dai gioielli alle scarpe passando per le borse.

Jeans: 6 look basic da indossare questa primavera

Less is more: in questo 2021 si cerca tutto ciò che è easy e basico, facile da portare sempre, che ci fa sentire comode ma eleganti.

Tutto sta nel cercare il modello di jeans perfetto per noi, magari sostenibile, e riscoprire ciò che abbiamo nell’armadio.

Qualche ispirazione? Ecco 6 idee da copiare.

Con la giacca

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Un blazer oversize, magari da uomo, e il gioco è fatto. Sotto basta mettere una semplicissima t-shirt tinta unita, meglio se in un non- colore, oppure, per le più audaci, un crop top o una bralette.

Con bluse e top colorati

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Bluse morbide, svolazzanti e assolutamente colorate chiamano l’abbinamento col jeans anche questa primavera. Perfette quelle sui colori non troppo accesi.

Con la camicia bianca (oversize)

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Ebbene sì, camicia bianca + jeans chiaro è l’equazione perfetta di ogni stagione, primavera 2021 compresa. Se oversize è ancora più trendy: si porta nei jeans a vita altissima, abbinati a mocassini o snakers.

Con la polo

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Dopo anni che le abbiamo tenute nel cassetto, finalmente le polo tornano a essere di moda! Perfette quelle super aderenti, dall’effetto vintage, per un look sporty-chic.

Con la t-shirt stampata

Foto Getty Images | Christian Vierig

La t-shirt delle band rock, quelle stampate su fondo nero che impazzavano negli anni ’90, sono assolutamente perfette coi jeans. Ma via libera anche a magliette bianche con slogan o stampe floreali.

Con il cardigan a pelle

Foto Getty Images | Christian Vierig

Assolutamente sexy è il cardigan a costine in cotone portato a pelle. Cortissimo, leggermente crop, è perfetto nei colori pastello. Un abbinamento che l’ideale per la temperatura primaverile.