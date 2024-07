Colpi di sole? Ecco le tendenze colore dell’estate 2024

I social e le passerelle hanno dettato legge in fatto di tendenze colori per i colpi di sole: scopriamo nel dettaglio come farci i capelli per essere al top quest’estate.

Il caldo sta arrivando in quasi tutte le zone d’Italia ecco quindi che le vacanze sono iniziate per tantissime persone. Ma prima di partire, oppure se rimaniamo in città ma vogliamo stare bene e sentirci alla moda, quasi sempre cambiamo colore di capelli. Tornano i colpi di sole che sono super alla moda.

Ma di quale colore? Oggi vi sveliamo tutto quello che devi assolutamente sapere per sentirti bene e vederti belle. Quindi scopriamo che cosa hanno detto gli esperti di Pourfemme. Scorri le prossime righe.

Colpi di sole: ecco i colori super alla moda

Quando arriva il caldo i colpi di sole, o colpi di luce, indicano propri l’inizio della stagione. Moltissime donne iniziano a schiarire i capelli con l’arrivo dell’estate. Ovviamente, questo desiderio non è solamente delle donne con i capelli chiari ma anche delle more.

Sono, infatti, in aumenti i colpi di sole su questo colore. Nelle ultime settimane è stata una delle ricerche che ha superato tutte le altre, specialmente su Pinterest, dove possiamo ammirare le varie fotografie. Stando a quando riportato da Vanity Fair, anche per Jenny Mozzi che lavora per TONY&GUY a Milano la tendenza è questa ma in modo diverso.

Ovvero non ci sono più i colpi di sole con effetto rigato ma qualcosa di più naturale. Si parla moltissimo di chunky highlights. L’effetto finale è un misto con il balayage. Viene, però, utilizzata sempre la carta stagnola per ottenere tonalità chiare. Per avere dei risultati top, come in tutte le cose, oltre alla tecnica occorro anche i prodotti giusti.

Solamente così si possono ottenere delle schiariture anche se abbiamo una base molto scura. Ci vuole, in questo caso, molto più tempo. Si consigli sempre di farlo su capelli medio, lunghi. In questo modo si potrà vedere meglio l’effetto finale. Anche lo styling è molto importante.

E per quanto riguarda la “manutenzione?” Semplicissima. Occorre però utilizzare sia lo shampoo che il conditioner, oltre ai prodotti per lo styling. Importantissimo anche il termo protettore. Ogni quanto andrebbero ripresi? Questa è una scelta assolutamente persone, c’è chi lo ripete dopo un mese, un mese e mezzo, ma anche chi arriva a sei mesi. L’importante è che la ricrescita sia omogenea.

Tantissimi Vip, in questo periodo, hanno schiarito in questo modo i loro capelli. Quindi se sei indecisa è il momento di provarci, questa è la stagione perfetta per il cambio colore. Se ti interessa leggi anche l’approfondimento Shullet, il taglio di capelli di tendenza e le nuances su cui puntare