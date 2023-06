Scandinavian Hairline, la tendenza è colpi di sole al contrario

L’arrivo dell’estate 2023, è il momento perfetto per esplorare le ultime tendenze capelli che stanno facendo impazzire le appassionate di hairstyling di tutto il mondo, che danno un tocco di freschezza al tuo look. Tra le molteplici opzioni disponibili, una tendenza emergente che sta guadagnando sempre più popolarità è la Scandinavian Hairline. Questo stile schiarente sofisticato e minimalista offre un look fresco e moderno, perfetto per le giornate estive. Preparati a incorniciare il tuo viso con un effetto di colpi di sole al contrario, che ribalta la tecnica tradizionale per creare un hairlook davvero unico.

Scandinavian Hairline: lo sfumato che illumina il volto

Quando si tratta di look capelli estivi, i colpi di sole sono da sempre una scelta vincente. Questa tecnica di schiaritura dei capelli crea un effetto luminoso e solare, perfetto per le giornate più calde e assolate. Ma hai mai pensato di invertire questa tecnica? È qui che entra in gioco la rivoluzionaria Scandinavian Hairline, che offre un nuovo modo di sfruttare i colpi di sole per uno stile unico e originale. Se di solito, infatti, i colpi di sole schiariscono le ciocche superiori dei capelli creando un contrasto di colore tra le parti più scure e le parti più chiare, con lo Scandinavian Hairline la sfida è completamente diversa: questo stile innovativo ruota intorno alla creazione di una sottile linea di capelli più chiari che incorniciano il viso in modo delicato e sfumato, mettendo in risalto i tuoi tratti distintivi.

Attenzione, non stiamo parlando delle ciocche decolorate portate alla ribalta da Rachel Green/Jennifer Aniston negli anni Duemila! Al contrario, ciò che rende questa tendenza capelli perfetta per l’estate è proprio il suo essere delicata e giocare sulla luminosità. Il segreto è tutto nello scegliere una o due tonalità più chiare per le ciocche frontali, da tenere in posa pochissimi minuti in modo da non creare un netto distacco con la colorazione del resto dei capelli. Lo Scandinavian Hairline si basa su una graduale sfumatura non solo tra il fronte e il retro della chioma, ma anche delle lunghezze: il risultato è semplicemente clamoroso e ti farà girare la testa!

Immagina uno sguardo sofisticato e raffinato, che si concentra sulle tue caratteristiche più belle: lo Scandinavian Hairline offre proprio questo. La linea più chiara dei capelli lungo la fronte e gli zigomi crea un contrasto delicato con la tua pelle facendo risaltare l’abbronzatura estiva e attirando l’attenzione sugli occhi magnetici, sulla linea del viso e sulle sopracciglia ben definite. L’aspetto finale è elegante e moderno, decisamente indimenticabile nelle sue vibes acqua e sapone.

Le tecniche da abbinare allo Scandi Hairline

Lo Scandinavian Hairline è un trend succulento per l’estate anche perché non necessita di una “manutenzione” particolare e si abbina benissimo con altre tecniche di decolorazione. Se il risultato che vuoi ottenere è una sfumatura luminosa della chioma, naturale e delicata ecco allora che lo Scandi Hairline può integrarsi a un balayage o uno shatush per andare a contrastare in modo ancora più raffinato il degradé. Questo ti consente di modificare il colore dei tuoi capelli in modo facile senza stravolgere ciò che hai già, al contrario dando ai tuoi capelli quel tocco in più che ti rende shiny.

La bellezza dei colpi di sole e delle loro possibili combinazioni sta nella versatilità. Sia che tu scelga il balayage, lo shatush o altre tecniche, puoi adattarle alle tue preferenze personali e alla tua base di colore dei capelli. Lascia che il tuo parrucchiere esperto ti consigli sulle migliori opzioni per valorizzare al meglio i tuoi tratti distintivi e creare un look unico che esprima la tua personalità.

Lo Scandinavian Hairline è solo per i capelli biondi?

Assolutamente no. Nonostante il nome riporti alla mente l’algida bellezza nordica con le sue chiome chiarissime, questa tecnica può essere applicata a qualsiasi colorazione, anche sui capelli più scuri. Se hai i capelli castani, cioccolato, rossi o viola (o di qualsiasi altro colore) non devi temere: il tuo hairstylist schiarirà le ciocche frontali di qualche tono sfumandole con la tua nuance preferita così da illuminare il volto in modo incredibilmente chic.

Inoltre lo Scandi Hairline ha quell’allure boho che ti permetterà di giocare con gli accessori e con le acconciature, sperimentando trecce di ogni tipo o inserendo applicazioni nei tuoi capelli. Cerchietti, foulard e bandane sono il top con questa tecnica, ma anche se hai un taglio corto o semi lungo non hai che l’imbarazzo della scelta. Il nostro consiglio? Una piega mossa come le beach waves si sposa a meraviglia con le sfumature delicate dello Scandi Hairline!