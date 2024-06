Shullet, il taglio di capelli di tendenza e le nuances su cui puntare

Navigare sui social ti permette di conoscere al meglio le varie tendenze, infatti è possibile trovare i suggerimenti su come realizzare il taglio shullet per quest’anno nelle varie pagine Instagram e Tik Tok degli hairstylist di tutto il mondo.

I parrucchieri sono senza ombra di dubbio degli artisti, motivo per cui puntano a colorazioni particolari e sfumature vivaci e originali. Nonostante ciò, le tonalità più richieste per uno shullet, uno dei tagli più sbarazzini del momento, sono semplici e raffinate.

Dal brown cioccolato al biondo chiaro, ecco quali sono i colori su cui puntare per uno shullet di tendenza!

Shullet, le tonalità da scegliere

I colori di tendenza sono perfetti per l’estate e per l’autunno, motivo per cui una volta fatto il colore potrai sfoggiarlo senza problemi fino a dicembre inoltrato.

Il castano è una delle nuance più in voga del momento, è elegante e raffinato e ti permette di sfoggiare un taglio come il shullet in maniera impeccabile. Per chi ama lo stile anni Settanta Ottanta, questo è l’haircut perfetto su cui puntare per affrontare il caldo estivo. Corto, medio o lungo, puoi chiedere al tuo hairstylist di fiducia di adattare il taglio in base alle tue esigenze.

Fino a qualche anno fa il taglio shullet era scelto per mettere in risalto sfumature di colori e nuances vivaci, oggi invece il taglio rimane protagonista nelle nuance più delicate e sobrie.

Tra le varie sfumature del castano, la versione cioccolato rimane quella più richiesta. Per chi ama dare luce alla chioma potrebbe puntare a dei colpi di sole minimi e leggeri. Per chi ama un effetto più naturale e che sia messo più in risalto, la tecnica del balayage potrebbe tornare molto utile per il taglio shullet. Questa tecnica, inoltre, è l’ideale per chi desidera sfoggiare una chioma tendente al biondo.

Anche il biondo chiaro tendente al miele sono molto richiesti per un taglio shullet, anche qui puoi giocare con le sfumature di tendenza e ottenere una chioma accesa e luminosa.

Le sfumature ti permettono di giocare con i colori e creare un movimento della chioma così da renderla più alla moda e colorata. Queste nuances sono perfette da sfoggiare con un’asciugatura dei capelli movimentata e sbarazzina, quindi via libera con i capelli mossi, ricci e spettinati. Evita di sfoggiare un taglio liscio spaghetto, le tendenze del momento chiedono un shullet dal carattere più deciso e disinvolto!