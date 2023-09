Capelli mossi utilizzando solo un asciugamano: in pochi secondi avrete una piega perfetta senza stressare la fibra

Ottenere i capelli mossi in pochi secondi, oggi è possibile con il metodo dell’asciugamano che sta spopolando sui social media.

Se desiderate una piega perfetta in pochi secondi senza stressare i vostri capelli, allora dovreste considerare un metodo innovativo. Questa tecnica è un modo semplice e veloce per ottenere dei capelli mossi che sembrano fatti dal parrucchiere senza l’uso di phon e piastre e prodotti chimici. Vi guideremo attraverso i passaggi fondamentali per ottenere una piega mossa perfetta.

Come ottenere i capelli mossi con un asciugamano

Sembra incredibile, dopo anni di pubblicità che ci invoglia a comprare attrezzi per creare delle onde perfette, è stato scoperto un metodo per ottenere i capelli mossi senza usare alcun arricciacapelli:

Scegliete un asciugamano adatto: per iniziare, avrete bisogno di un asciugamano che sia più o meno della stessa lunghezza dei vostri capelli. Assicuratevi che l’asciugamano sia pulito e morbido, magari in micro-fibra per evitare di danneggiare i capelli.

Arrotolate l’asciugamano: stendete l’asciugamano sulle vostre spalle e posizionate i capelli sopra. Cominciate ad arrotolare l’asciugamano su se stesso, assicurandovi di prendere tutta la lunghezza dei vostri capelli all’interno dell’asciugamano.

Fissate l’asciugamano sulla fronte: una volta che avete arrotolato completamente l’asciugamano, dovreste trovarvi con l’estremità dell’asciugamano che si trova sulla fronte. Fissate l’asciugamano all’altezza della fronte, assicurandovi che sia ben saldo e in posizione.

Preparate il vostro phon: ora è il momento di preparare il phon. Assicuratevi che sia impostato su una temperatura moderata, in modo da non danneggiare i vostri capelli.

Riscaldate i capelli: tenendo il phon a una certa distanza dall’asciugamano, iniziate a soffiare aria calda sulle lunghezze dei capelli che sono all’interno dell’asciugamano. Assicuratevi di muovere il phon costantemente per evitare di surriscaldare i capelli o l’asciugamano.

Attendete qualche minuto: dopo aver riscaldato i capelli per alcuni minuti, spegnete il phon e attendete che i capelli si raffreddino leggermente all’interno dell’asciugamano. Questo aiuterà a fissare la piega.

Rimuovete l’asciugamano: una volta che i capelli si sono raffreddati leggermente, potete rimuovere con cautela l’asciugamano dalla testa. Sarà sorprendente vedere come i vostri capelli siano diventati mossi e pieni di volume senza l’uso di ferri arricciacapelli o prodotti.

Fissate la piega (opzionale): se desiderate che la vostra piega duri più a lungo, potete utilizzare un po’ di spray fissante leggero per capelli o una piccola quantità di olio per capelli per definire e fissare.

Abbiamo selezionato un video che spiega brevemente, ma in modo chiaro, il procedimento di come effettuare questo metodo, ti consigliamo di guardarlo:

Questa tecnica è ideale per le mattine di fretta o per qualsiasi momento in cui desiderate un look naturale e alla moda senza troppi sforzi.