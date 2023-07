Balayage per la Gen Z è out: i nuovi trend in fatto di capelli

Le novità del 2023 ci mostrano come la tecnica del balayage che ha spopolato negli ultimi anni, sta subendo un cambiamento significativo.

Le tendenze sono in continua evoluzione e a tramutarle non sono solamente gli hairstylist più acclamati, ma le generazioni stesse, che sentono la necessità di dare una rinfrescata a ciò che ormai è un capitolo visto. In questo caso parliamo del famosissimo balayage, tecnica utilizzata sin dal 2010 per schiarire i propri capelli, e in alcuni casi, creare dei contrasti davvero evidenti. Questo trend risale a molto tempo fa, ma negli ultimi anni è tornato alla ribalta tramutando solamente i colori e le tecniche utilizzate.

Oltre ad essere una tendenza diffusa, è un’ottima soluzione per ottenere un biondo importante con poca manutenzione. Se le famose meches richiedono una cura costante, con il balayage si è sempre ottenuto un look decisamente più flessibile, sia d’intensità che di durata. Tuttavia, le tendenze cambiano e a mostrarlo sono numerosi personaggi dello spettacolo che quest’anno optano ad un look decisamente più naturale. Il Balayage è out? Si, ma in parte.

Le nuove tendenze 2023: balayage o no?

Per quanto questa tecnica venga spesso associata alla visione statica delle ciocche bionde a contrasto con dei capelli decisamente più scuri, molti punti luce che noi consideriamo “naturali”, sono frutto del lavoro di uno stilista del capello. Se buttiamo un occhio su alcune celebrità come Kim e Khloé Kardashian, Kylie Jenner e Chrissy Teigen, ci accorgeremo che i loro contrasti in questo periodo sono meno evidenti (se non quasi assenti), con una minor quantità, ma anche intensità di punti luce.

Un balayage poco curato può dare davvero l’impressione di un capello poco sano, questione che si può presentare anche a personaggi che non hanno di certo poche disponibilità di passare dal parrucchiere di fiducia. Tuttavia, a lungo termine, un capello decolorato (soprattutto su basi scure e già trattate), è destinato inevitabilmente a rovinarsi.

La tendenza del capello artificiale sta dunque stancando le celebrità, ma anche coloro che tutti i giorni si trovano alle prese con la cura dei propri capelli. Da qui nasce il desiderio di avere una chioma più naturale ed uniforme. Seppur il balayage è tutt’ora richiesto, il risultato è sicuramente più lucido e visibilmente più sano, visto che i punti luce sono più tenui, sia in quantità che in tonalità. Quest’anno infatti, sembra che siano state messe da parte le cartine, strumenti del male per i nostri capelli, ma alleati indiscussi del biondo freddo. “Stiamo assistendo a questo passaggio a tonalità più tenui, lucide e profonde, che è la risposta del lusso tranquillo ai capelli malsani e sovraelaborati che sono stati ovviamente messi in evidenza”, ha affermato a Glamour Min Kim, colorista delle celebrità e ambasciatrice globale di L’Oréal Professionnel. In conclusione, da quest’anno per le generazioni Z si prospetta un look decisamente che punta a valorizzare i connotati, senza stravolgere il colore naturale. Molto apprezzate anche per le bionde le tonalità più calde come il dorato; punti luce nocciola, cioccolato e sabbia per le chiome castane.