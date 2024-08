L’arte del colore nel vestire: come scegliere i toni giusti per sembrare più magra

Quando si parla di moda l’obiettivo non è solo quello di seguire le tendenze, ma anche di valorizzare la propria silhouette. La moda infatti, oltre ad essere uno strumento potente per esprimere la propria personalità, ci consente anche di giocare con le percezioni visive. Scegliere i colori giusti, abbinati a tagli e accessori strategici, può fare la differenza nel creare un look che non solo sia esteticamente piacevole, ma riesca a creare l’illusione ottica di una figura più snella e slanciata.

Alcuni toni possono esaltare le forme, mentre altri possono contribuire a farci apparire più slanciate, e il primo passo per sentirsi a proprio agio e sicure di sé in ogni occasione è comprendere come i colori interagiscono con la luce e con le forme del corpo. In questo articolo ti sveliamo allora quali colori indossare per apparire più magra.

Il potere del nero: il classico che non delude mai

SI dice: il nero “sfina” e non è una suggestione. Tra tutti i colori, il nero è quello che che più di tutti aiuta a sembrare più magra, e il motivo è presto spiegato: questo colore infatti ha la capacità di assorbire la luce, riducendo al minimo l’attenzione su eventuali curve e sporgenze indesiderate. Inoltre il nero crea una continuità visiva che allunga la figura, soprattutto se indossato dalla testa ai piedi.

Un outfit total black non solo snellisce, ma trasmette anche eleganza e raffinatezza. L’importante però è non abusare di questo colore per evitare un look monotono. Spezza la monotonia con accessori e dettagli di colore, come ad esempio una borsa rossa, di grande tendenza per il prossimo Autunno/Inverno.

Non solo nero: gli altri colori scuri per sembrare più magra

Ci sono altre tonalità scure che sono ottime alternative al nero, come ad esempio il blu navy, il grigio antracite, il verde bottiglia e il marrone cioccolato. Tutti colori che possono aiutarti a sembrare più magra perché, proprio come il black, hanno la stessa caratteristica di assorbire la luce e ridurre l’impatto visivo delle curve.

Metti nel guardaroba abiti, pantaloni, gonne o giacche in queste tonalità per costruire un look sofisticato senza dover ricorrere obbligatoriamente al nero. Un abito blu navy con una linea verticale come una cucitura o una stampa a contrasto, ad esempio, può allungare la figura, mentre il grigio antracite è perfetto se desideri un aspetto formale e sobrio, ideale per un outfit da ufficio.

Il gioco delle tonalità medie

Finora abbiamo parlato dei colori scuri, che sono sono i più efficaci per sembrare più magra. Ma ci sono anche tonalità medie che, se utilizzate correttamente, possono avere lo stesso potere. Colori come il verde militare o verde oliva, un must per il prossimo Autunno/Inverno 2024, oppure il bordeaux e il viola possono aggiungere profondità al look minimizzando le imperfezioni.

Questi colori hanno una forte presenza visiva che può essere bilanciata con tagli sartoriali precisi, che modellano il corpo senza appesantirlo. L’importante è mantenere una certa sobrietà, evitando eccessi di luminosità che potrebbero aumentare il volume visivo della figura.

Sfrutta il potere dei colori monocromatici per sembrare più magra

Indossare un outfit monocromatico, ovvero di un unico colore dalla testa ai piedi, è un’altra strategia vincente per sembrare più magri. Questo approccio funziona perché evita interruzioni visive, creando una linea continua che allunga la figura.

Un outfit interamente bianco, beige o in tonalità pastello, se scelto in tessuti leggeri e tagli morbidi, può risultare incredibilmente chic e slanciare la figura. La chiave, come vedremo più avanti, è scegliere tonalità che si armonizzino con il tono della pelle e che non accentuino le aree critiche del corpo.

Le righe verticali, l’illusione ottica per eccellenza

Oltre ai colori degli abiti ci sono altri trucchi per sembrare più magra, e tra questi meritano una menzione speciale le righe verticali. Questo motivo infatti è noto per il suo effetto snellente in quanto guida l’occhio dall’alto verso il basso, creando l’illusione di un corpo più lungo e stretto.

Le righe possono essere sottili o larghe, a seconda del gusto personale, ma l’importante è che siano verticali. L’uso di colori scuri per le righe su sfondi chiari, o viceversa, può potenziare ulteriormente questo effetto, mantenendo comunque un aspetto elegante e raffinato.

Gli accessori: piccoli dettagli che fanno la differenza

I colori dell’outfit non sono gli unici alleati per sembrare più magra: punta anche sull’effetto snellente degli accessori. Ad esempio una cintura sottile può definire il punto vita senza spezzare la figura, mentre un paio di scarpe a punta in colori neutri o scuri allunga visivamente le gambe.

Le borse, invece, devono essere proporzionate alla corporatura: una borsa troppo piccola ti può far apparire più grande, mentre al contrario una borsa troppo grande può appesantire il look. Altro stratagemma per allungare la figura? Indossa collane lunghe: attirano l’attenzione sul busto piuttosto che sulla zona dei fianchi.

Il ruolo del contrasto

Un altro trucco per sembrare più magra è giocare con i colori creando contrasti. Indossare una giacca scura sopra una camicia chiara, ad esempio, crea una zona d’ombra che riduce l’ampiezza del busto.

Allo stesso modo un paio di pantaloni scuri abbinati a una maglia più chiara attirano l’attenzione verso la parte superiore del corpo, minimizzando i fianchi. È importante, però, che il contrasto non sia troppo netto per evitare di spezzare la figura e creare un effetto visivo di discontinuità.

Il colore della pelle e l’effetto snellente

Ultimo trucco per sembrare più magra (ma non meno importante): considera la tonalità della tua pelle quando scegli i colori da indossare. Tonalità troppo simili al colore della pelle possono creare un effetto “nude” che, se non gestito con attenzione, può farti sembrare più robusta.

Al contrario, colori che contrastano leggermente con la pelle come il grigio per carnagioni chiare o il rosso bordeaux per quelle scure, possono dare profondità e definizione alla figura. Scegliere i colori giusti in base al proprio incarnato è un passo essenziale per massimizzare l’effetto snellente e apparire più magra.