Il fascino della Luna è sempre stato di ispirazione per la moda, l’arte e la bellezza. Da sempre, riesce a incantare e anche per quanto riguarda il make-up, i colori lunari seducono con la loro magia e il mistero. Si tratta di una tendenza amatissima, che sta conquistando le appassionate di beauty in tutto il mondo.

Dalle tonalità luminose ed eteree, protagonisti sono soprattutto i toni perlacei e argentati. Scopriamo di più sui colori lunari, la tendenza make-up must-have che incanta con la sua luminosità.

La palette dai colori lunari per l’inverno: come truccare gli occhi



I colori lunari hanno la capacità di riflettere la luce, donando luminosità al viso ed evocando il potere e l’incanto tipici della notte. I colori lunari sono perfetti per chi vuole un trucco particolare, che sia delicato e raffinato. La sua caratteristica è la luminosità, che non soltanto riflette la luce ma riesce ad amplificarla creando dei riflessi sulla pelle. Lo stile soft glam è, insomma, uno dei più amati e caratterizzato da colori come il grigio argento, il bianco perlato, il taupe, il nero, il blu notte, il marrone o l’azzurro chiaro.



Il trucco è quello di bilanciare le luci al meglio sul viso. Ad esempio, un ombretto color argento può essere applicato su tutta la palpebra, aggiungendo un tocco di highlighter sugli zigomi che aiuti a “catturare” la luce naturale per un look sofisticato. Per truccare al meglio gli occhi, cominciate applicando del primer come base per mantenere il make-up più a lungo e una base uniforme. La matita va applicata dopo il primer, sulla palpebra inferiore e superiore. L’ombretto va, poi, steso dall’interno all’esterno.

La tendenza make-up della Luna sulle labbra



Infine, dedicatevi all’applicazione del rossetto idratando le labbra e ricorrendo a una matita labbra che possa impedire al rossetto di uscire dai contorni. Una volta fatto ciò, si può ricorrere all’applicazione del rossetto e poi di un lucidalabbra che doni un effetto scintillante.



I gloss trasparenti, dai riflessi perlati, sono davvero perfetti per un look da sera. Ad ogni modo, questi riescono a risultare eleganti anche nel resto della giornata. I colori lunari sono un must-have per chi ama la bellezza della notte e un make-up che sia luminoso, chic e senza tempo. Scoprite anche il colore Pantone per l’inverno e gli ombretti più in voga del 2025.