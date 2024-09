Colori caldi, a chi stanno bene e i consigli da seguire per un look perfetto

In base al proprio incarnato, il colore naturale dei capelli e la nuance dei propri occhi è possibile trovare la propria scala di colori da poter indossare. Determinate tonalità, infatti, potrebbero star meglio a chi ha una pelle chiara e rosata, mentre altre potrebbero essere sconsigliate.

Se ami i colori caldi, probabilmente ti stai domandando se siano delle nuance adatte a te o se sarebbe meglio evitarle. Un colore sbagliato, se così possiamo definirlo, potrebbe “spegnere” l’incarnato, ecco perché è importante conoscere il proprio sottotono e capire bene quale tipo di colorazioni poter indossare senza problemi sia per quanto riguarda i capelli sia per quanto concerne gli abiti.

Per poter capire quali colori stanno meglio su di te, potresti effettuare una consulenza di armocromia presso un esperto del settore. L’armocromia non è altro che una consulenza di immagine che ti permette di individuare la palette cromatica che ti valorizza. Nel frattempo, però, potresti prendere qualche spunto e capire se i colori caldi che tanto ami possano andar bene per te!

A chi stanno bene i colori caldi? I consigli da seguire per trovare il giusto colore di capelli e non solo

Giallo, rosso e arancione, queste tonalità con tutte le loro sfumature rappresentano i colori caldi. Definiti anche i colori dell’autunno, son sempre molto gettonati sia per quanto riguarda la scelta del look autunnale e invernale sia per un cambiamento radicale del proprio look.

I capelli rossi, ad esempio, son sempre più gettonati, così come indossare abiti tendenti al rosso durante il periodo invernale. Trattandosi di colori caldi, però, bisogna portare molto attenzione: evidentemente potrebbero non valorizzare il tuo incarnato.

I colori caldi, quindi il giallo senape, il rosso scuro tendente al marrone, l’arancione e così via, potrebbero star bene a chi ha una pelle dorata, ambrata o tendente al famoso color pesca. Se hai sul viso delle lentiggini rossastre che compaiono abbastanza facilmente e la tua pelle tende ad abbronzarsi senza problemi, evidentemente il colore caldo fa per te.

Da evitare, invece, il nero, una colorazione che su un sottotono di pelle di questo tipo potrebbe non valorizzarla come si dovrebbe. Importante poi saper distinguere se un colore sia freddo o caldo, ad esempio esistono tantissime sfumature di rosso che hanno un riflesso molto freddo, quindi sconsigliati a chi ha una pelle color pesca o dorata.

Se hai i dubbi anche sui capelli, è sempre meglio chiedere al tuo parrucchiere di fiducia: saprà senza dubbio consigliarti il colore perfetto per te!