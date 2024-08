Capelli rossi: copia i look delle celebrità con la chioma color rame

Se hai i capelli rossi scopri i look più glamour delle celebrità italiane e delle dive di Hollywood, e trova l’ispirazione per i tuoi outfit e beauty look.

I capelli rossi sono da sempre un segno distintivo di fascino, e sono molte le celebrità del mondo dello spettacolo, italiane e internazionali, che sfoggiano una chioma ramata valorizzando i loro look con colori e abbinamenti unici. Alcune di queste star, come Miriam Leone, Julianne Moore e Nicole Kidman, hanno i capelli rossi naturali mentre altre, come Annalisa, li tingono per donare più luce al viso.

Se anche tu hai i capelli rossi e sei alla ricerca di ispirazione per i tuoi outfit e per i tuoi beauty look, in questo articolo scopriamo quelli di alcune Vip dai capelli rame e scopriamo come replicare il loro stile in modo personale seguendo le ultime tendenze moda.

Miriam Leone, i look della bellissima attrice dai capelli rossi

Con i suoi capelli rosso rame naturale, è un perfetto esempio di eleganza senza tempo. Vincitrice di Miss Italia e da anni attrice di successo, Miriam ha fatto del suo look sofisticato ma contemporaneo un simbolo di stile.

Per replicare il suo look puoi optare per abiti in tonalità profonde come il verde smeraldo o il blu navy, o per abiti monocromatici in colori accesi che contrastano con i capelli rossi esaltandone la bellezza e che si armonizzano perfettamente con una carnagione chiara, come il giallo.

Il segno distintivo di Miriam Leone sono le sopracciglia folte e curate, e il suo trucco è sempre raffinato: un eyeliner nero per sottolineare lo sguardo e un rossetto nude o pesca per mantenere un effetto naturale ma curato. Per aggiungere un tocco di lusso al suo look senza mai risultare eccessiva l’attrice indossa spesso gioielli dorati o con pietre preziose.

Noemi, l’eterna ragazza rock e chic dai capelli rossi

Passando a Noemi, la cantante italiana che ha fatto dei suoi capelli rosso fuoco un vero e proprio statement. Il suo stile è perfetto mix tra casual nel quotidiano, dove spesso indossa jeans e giacche in pelle con stivali alti, e look super chic per le sue apparizioni sul palco.

La cantante si affida spesso alle creazioni raffinate ed eteree di Alberta Ferretti, che l’ha vestita sul palco di Sanremo 2022 e in altre occasioni. Per quanto riguarda il trucco, Noemi ama il rossetto rosso acceso, che è diventato il suo segno distintivo, abbinato a un mascara volumizzante che rende lo sguardo intenso e profondo.

L’eleganza sobria e raffinata di Fiorella Mannoia

Icona della musica italiana, è un’altra fonte di ispirazione per le donne dai capelli rossi. I suoi look sono caratterizzati da un’eleganza sobria, che non ha bisogno di eccessi per risplendere. I suoi capelli ricci e rosso ramato sono già una dichiarazione di stile, e Fiorella preferisce abbinarli a outfit raffinati ma semplici.

Se hai i capelli rossi e vuoi replicare il suo look indossa un tailleur pantalone in tonalità neutre come il grigio o il nero, magari abbinato a una camicia in seta. Il make-up dovrebbe essere altrettanto sobrio: una base luminosa, un tocco di blush rosa e un rossetto naturale sono tutto ciò che serve per ottenere un look sofisticato e discreto. Orecchini piccoli e una sciarpa di seta possono completare l’outfit con un tocco di classe.

Copia il look femminile e moderno di Annalisa, icona di stile dai capelli rossi

Nel corso degli anni Annalisa ha sperimentato diverse sfumature di rosso, abbinandole a un guardaroba che spazia dal casual al glamour. Se vuoi ispirarti al suo stile, le gonne midi abbinate a top cropped o bluse sono un’ottima scelta. Giocare con stampe floreali o geometriche aggiunge un tocco di modernità e rende il look ancora più interessante.

Il trucco di Annalisa è spesso fresco e femminile, con gli occhi messi in evidenza da ombretti in tonalità rame o bronzo, eye-liner grafico e rossetti rosa che aggiungono un tocco di dolcezza al suo stile deciso. Collane sottili e borse a tracolla sono i dettagli che completano un outfit easy-chic, perfetto per ogni occasione.

Cristiana Capotondi, raffinatezza e semplicità

Lei è un esempio di come la semplicità possa essere incredibilmente elegante. I suoi capelli rossi naturali sono spesso abbinati a look puliti e minimali, che valorizzano la sua bellezza senza troppi fronzoli. Un abito midi dalle linee essenziali, in colori neutri come il beige o il grigio perla, sono una scelta sicura per chi vuole replicare il suo stile.

Aggiungendo un trench leggero, si ottiene un look sofisticato ma non troppo impegnativo. Il make-up di Cristiana è altrettanto naturale: una leggera definizione degli occhi e un gloss nude sono tutto ciò che serve per un effetto luminoso e fresco. Accessori minimalisti come orecchini a lobo e una borsa in pelle completano un look che parla di classe e sobrietà.

Andrea Delogu e i suoi look sempre originali

Andrea Delogu, che su Instagram si chiama andrealarossa, è una vera trendsetter, capace di mescolare elementi classici con dettagli originali. I suoi capelli rosso acceso sono spesso abbinati a outfit che esprimono la sua personalità dinamica e versatile.

Pantaloni palazzo combinati con top colorati o con stampe divertenti sono perfetti per chi vuole emulare il suo stile. Il make-up di Andrea è spesso giocoso, con ombretti colorati e labbra glossy. Per aggiungere quel tocco di originalità che la contraddistingue, completa il look con borse colorate e scarpe statement.

Star di Hollywood con i capelli rossi: copia i look di Julianne Moore

Julianne Moore, una delle attrici più iconiche di Hollywood, incarna alla perfezione il glamour senza tempo. I suoi capelli rosso rame sono spesso accompagnati da abiti eleganti dalle linee pulite e minimali. Julianne ama i colori profondi come il bordeaux o il verde scuro, perfetti per esaltare la sua carnagione e il colore dei suoi capelli.

Per un look ispirato a Julianne Moore potresti scegliere un abito da sera in seta o in un altro tessuto raffinato mantenendo i dettagli minimali per lasciare che siano i materiali e il taglio a parlare. Il make-up dovrebbe essere altrettanto sofisticato: un trucco leggero, con un incarnato impeccabile e un rossetto rosso scuro, crea un effetto elegante senza sforzo. Gioielli minimal e una clutch gioiello sono i dettagli finali per un look da red carpet.

Julia Roberts, stile casual chic e classe inossidabile

Con il suo sorriso inconfondibile e i suoi capelli rosso-dorati Julia Roberts è il perfetto esempio di come il casual chic possa essere incredibilmente sofisticato. L’attrice ama abbinare capi comodi come abiti a tunica o pantaloni culotte a bluse morbide, spesso in colori neutri o pastello.

Per copiare il suo look potresti scegliere capi simili, puntando su un abbigliamento rilassato ma curato. Il make-up di Julia Robert è sempre naturale, con un blush rosa che dona un aspetto sano e un rossetto leggero. Occhiali da sole e sandali basic completano un look estivo perfetto per chi ama l’eleganza senza sforzo.

Il glamour raffinato di Nicole Kidman

Con la sua pelle diafana e i capelli rossi Nicole Kidman è un’icona di glamour sofisticato. L’attrice predilige abiti lunghi in seta o chiffon, spesso arricchiti da dettagli ricercati come paillettes o ricami. Un abito elegante, magari in una tonalità audace come il rosso o il viola, è la scelta ideale per replicare il suo stile.

Il make-up della Kidman è altrettanto raffinato: per copiarlo basta una sottile linea di eyeliner per sottolineare gli occhi e un rossetto rosso per aggiungere un tocco di colore. Per completare un outfit per una serata importante con un tocco di lusso, indossa collane lunghe e bracciali sottili.