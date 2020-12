Le star con i capelli rossi: naturali o tinte?

Sensuali, affascinanti e un po’ fiabeschi, i capelli rossi non passano mai inosservati. Quante di noi hanno pensato, almeno una volta, di tingersi i capelli di rame, ciliegia o mogano. Anche se non siete delle rosse naturali, come Julian Moore o Nicole Kidman, basta azzeccare la giusta tonalità di rosso per sfoggiare una chioma dai riflessi fiabeschi e donare al vostro viso ancora più luce. Sono molte le star a cui ispirarsi per il vostro prossimo cambio look, vediamo chi sono e, soprattutto, quali sono le autentiche ginger.

Julianne Moore

Icona dei capelli rossi per antonomasia, l’attrice statunitense Julianne Moore, 60 anni, non ha mai rinunciato al suo splendido colore naturale, valorizzandolo nel corso degli anni. Anche quando ha dovuto cambiarlo per qualche parte da interpretare, la star di origini britanniche è sempre tornata alla sua tonalità naturale.

Camihawke

Il tratto distintivo di Camihawke? I suoi fulgidi e lunghissimi capelli dai riflessi rossi. Tutto merito dell’henné che la star del web si fa da ben otto anni, come ha raccontato lei stessa in un’intervista: “Non sono rossa naturale, sono un castano molto chiaro o un biondo molto scuro, ramato, quindi ho dei riflessi rossi ma di sicuro non così rossi“.

Nicole Kidman

C’è chi si tinge di rosso per un cambio look, c’è chi con i capelli rossi ci è nato, ma ha preferito un colore più neutro. Una di loro è Nicole Kidman che, ormai da anni, ha abbondonato il suo favoloso color ramato, che ricorderete forse nel musical del 2001 “Moulin Rouge“, a favore di un biondo dorato.

Kylie Jenner

A lei piace cambiare. L’imprenditrice digitale Kylie Jenner, nonché la più piccola della famiglia Kardashian, ama giocare con i cambi look e, soprattutto con i colori. In vista del Natale e del Capodanno, ha scelto un eccentrico rosso ramato, esaltato nelle foto postate sui social dagli abiti coordinati.

Emma Stone

Candido come la neve e punteggiato da lentiggini, il volto di Emma Stone è naturalmente incorniciato da una chioma bionda. Ma nel corso degli ultimi dieci anni, l’attrice ha sperimentato moltissime sfumature di rosso, un tono che ama e che le dona moltissimo, al punto da essere scambiato per il suo colore naturale.