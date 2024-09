Guerlain x Pucci, l’imperdibile collezione limited edition protagonista dell’autunno

Una delle più antiche aziende produttrici di profumi nel mondo, Guerlain, ha appena lanciato una collaborazione incredibile che ha suscitato l’interesse di migliaia di persone. Stiamo parlando della collezione limitata Guerlain x Pucci, prodotti di make up pensati per rendere i look autunnali ancora più chic e al passo con le tendenze.

La maison di moda italiana si è ispirata alla stampa marmo dando vita così, insieme al brand francese, una delle collezioni più ricercate in assoluto. Un’edizione limitata che farà impazzire tutte. Ecco quali sono i prodotti più richiesti della collezione Guerlain x Pucci!

Guerlain x Pucci, la collezione in edizione limitata che ti piacerà sicuramente

L’unione di due talenti anche in questo caso non è passata inosservata. La direttrice artistica di Pucci, Camille Miceli, e la direttrice creativa make up di Guerlain, Violette, hanno creato una strabiliante collezione in edizione limitata.

I prodotti make up di Guerlain sono stati reinterpretati dalla maison Pucci andando a prendere come motivo protagonista della collezione il marmo. Le nuances più ricercate dell’autunno le ritroverai nei prodotti della limited edition Guerlain x Pucci.

Di seguito le parole della direttrice creative make up di Guerlain che spiegano perfettamente il motivo per cui anche tu vorrai sfoggiare make up impeccabili realizzare con i prodotti dell’edizione limitata.

“I colori armonici sono stati accuratamente selezionati per rappresentare le diverse sfaccettature di una femminilità contemporanea. Il viola incarna la creatività e la passione, il bianco evoca la luminosità, l’arancione rappresenta l’energia e il calore, mentre il nero porta con sé un tocco di raffinatezza e di mistero”.

I consigli dell’esperte su come utilizzare al meglio la collezione non mancano di certo. Per poter ricreare il look con la limited edition Guerlain x Pucci bisogna innanzitutto partire con l’illuminante. Applica il Météorites Marmo Swirl, per poi passare alla Terracotta Marmo Sun.

A questo punto dovrai occuparti del trucco occhi andando a creare delle sfumature intense e decise con la palette di 4 ombretti dall’effetto matte a lunga tenuta. Puoi anche sbizzarrirti con la realizzazione di uno smokey eyes.

Impossibile non mettere in risalto le labbra con un make up romantico e sensuale: il rossetto gioiello personalizzabile potrai trovarlo in tantissime tonalità differenti, dalla più chiara e neutra a quella più scura e intensa.

Il più gettonato dell’autunno? Il rosso acceso che metterà in risalto ancora di più il tuo trucco labbra. Nella collezione non mancano gli accessori per rendere il momento del make up ancora più impeccabile. Potrai trovare il pennello Météorites con custodia firmata Pucci, ideale per l’applicazione delle Perle di Poudre rivelatrici di luminosità!