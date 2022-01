Dopo la coda bassa di Belen Rodriguez dello scorso autunno, la tendenza capelli 2022 diventa il palcoscenico perfetto per il ritorno trionfale della coda alta, un look fresco e intrigante che Kim Kardashian sfoggia spesso in tutta la sua energia e bellezza. Semplice o sofisticata, con l’aggiunta di note glam nell’acconciatura (dalla treccia agli accessori gioiello), è la regina degli hairstyle che vedremo ovunque, sui red carpet come in passerella, e non potremo certo resisterle…

Tutti pazzi per la coda alta, la tendenza capelli alla Kim Kardashian

Kim Kardashian regina di bellezza e di… consigli per l’hairstyle perfetto! Copiamo da lei l’iconica coda alta che torna a impadronirsi delle scene e detta la tendenza capelli 2022, capace di stregare le celebrities di mezzo mondo e di farci desiderare un look così (anche con una ricca treccia)!

Ecco un video che mostra come replicarla a casa:

Realizzarla è semplice ed è altrettanto facile portarla, declinazione perfetta per chi ama un look da beauty star in poche mosse! La coda di cavallo alta, tra le acconciature più amate di sempre insieme alla sua versione bassa, può essere fatta anche laterale per un tocco più effervescente e sbarazzino…

E guardate questa strepitosa versione di Bella Hadid con la sua coda alta riccia, l’ideale per un look ancora più fresco e capriccioso…