Cobra Kai: arriva la sesta stagione, ma la sorpresa è amarissima

Cobra Kai arriva alla sesta stagione e non vediamo l’ora di assaporare i nuovi episodi! L’annuncio di Netflix è approdato sui social con un trailer che, però, nasconde a un’amarissima sorpresa per tutti i fan della serie. Cosa sappiamo e cosa sta succedendo? Vi raccontiamo tutto, dopo aver ricevuto conferma dall’attore che ha dato il volto a Daniel-San fin dai tempi di Karate Kid…

Tutte le anticipazioni sulla stagione 6 di Cobra Kai

Foto Instagram | @cobrakaiseries

Siamo prontissimi alla stagione 6 di Cobra Kai, in arrivo “presto” su Netflix come ci svela il trailer lanciato poche ore fa. Una chicca che fa entrare subito il titolo nell’olimpo delle serie più attese del 2023. Da appassionati di Daniel LaRusso & co. non vediamo l’ora di scoprire tutte le chicche della trama dei nuovi episodi della serie con Ralph Macchio, quando si arriverà alla resa dei conti più attesa dai fan della saga!

L’annuncio della piattaforma offre un piccolo antipasto dello “scontro epico” che andrà in scena per sigillare il titolo. Avete capito bene, non abbiamo sbagliato verbo e ora vi spieghiamo cosa sta succedendo…

C’è un’amara sorpresa sulla serie…

“Here we go fans!! It’s time to finish the fight. The sixth and final season of Cobra Kai is coming soon to Netflix“. Con queste parole, l’attore Ralph Macchio ha confermato l’amarissima sorpresa per gli appassionati della serie: la numero 6 sarà la finale e chiuderà il cerchio dopo anni di avvincenti capitoli.

Insomma, Cobra Kai volge al termine e la stagione in arrivo sarà l’ultima, ma ci sarà sicuramente da divertirsi. Almeno questo è ciò che Netflix lascia intendere con le sue anticipazioni sulla trama della stagione conclusiva, data già come “la più grande e tosta di tutte”.

L’indizio sulla data di uscita

Chiudiamo questo piccolo viaggio tra le anticipazioni su Cobra Kai 6 purtroppo senza troppo spazio ai dubbi. Anzitutto è certo che quella che vedremo sarà la stagione finale, con buona pace degli affezionati del titolo, ma qualche nota “dolce” arriva dall’indizio sulla data di uscita.

Sebbene manchi la certezza, perché il trailer non indica un giorno o un periodo precisi per la messa in onda, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni all’orizzonte: la produzione sarebbe ormai conclusa, dicono i ben informati, e si parla di appena una manciata di mesi al debutto dell’ultimo capitolo (più probabile che sia in autunno).

Nel frattempo, se volete rispolverare le stagioni precedenti, dalla 1 alla 5, per non perdere il filo del discorso e arrivare preparatissimi alla sfida finale, non vi resta che guardare subito tutti gli episodi ancora disponibili su Netflix. Con un occhio puntato sul possibile finale della sesta ed ultima stagione: ci sarà un colpo di scena memorabile?