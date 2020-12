In questi ultimi mesi Prada ha fatto (ancora di più) parlare di sé grazie alla riedizione della sua iconica borsa in Nylon. Adesso, torna ad essere tra i pensieri costanti delle fashion victim con un’altra borsa: la Cleo Shoulder Bag.

Questo modello presenta il classico marchio Prada e si presta perfettamente per diventare una borsa iconica e intramontabile, di quelle che si custodiscono gelosamente e si tramandano di madre in figlia.

Perfetta per essere portata sia a mano che a spalla, la Cleo Shoulder Bag del brand italiano si adatta sia ad outfit da giorno che da sera e farà venire gli occhi a cuoricino sia alle amanti dello stile più bon ton sia a tutte coloro che non riesco a rinunciare a capotti over, combact boots e comode, ma stilosissime, tute o jumpsuit.

La borsa, disponibile in cinque diverse colorazioni, è disponibile sul sito di Prada a 1.600 euro. Un prezzo forse non accessibile proprio a tutte. Ma non temete. Diversi brand stanno proponendo nelle loro collezioni modelli a spalla molto simili a quello proposto dal marchio italiano.

Ecco quali sono le “copie” low cost del modello super richiesto di Prada

La hobo Hannah di Fossil

Il modello proposto da Fossil richiama la praticità e la compattezza del modello firmato Prada. Disponibile in nero e marrone, questa borsa è realizzata in finta pelle, con finiture in poliuretano e interni in poliestere. I manici sono regolabili ed è dotata di una pratica tracolla. Inoltre, è adatta a telefoni fino all’iPhone 11 Pro Max e può contenere anche gli iPad Pro.

Foto Fossil | Borsa hobo Hannah

La borsa a spalla in nylon di Asos Design

Questa borsa, in stile rètro, ricorda molto anche il modello in nylon realizzato da Prada. Dal design più semplice, il modello di Asos è dotato di una pratica tracolla e una pratica chiusura con cerniera.

Foto Asos | Borsa da spalla anni ’90 arrotondata nera in nylon

Il modello baguette con catena d’oro di Mango

Le chains bag quest’anno sono dei veri e propri must have. Se siete alla ricerca di un modello che richiami la Cleo di Prada, quello proposto da Mango potrebbe fare al caso vostro.

Disponibile in beige e nero, questa borsa è realizzata in poliuretano e poliestere, ha una dimensione media e una classica forma a baguette.

Foto Mango | Borsa baguette catena

Borsa a mano di Armani Exchange

Questo modello di Armani Exchange ha tutte le carte in regola per essere un “valido sostituto” del modello di Prada.

Disponibile in nero e in color cognac, questa borsa in finta pelle può essere portata sia a mano che a spalla ed è perfetta per le vostre passeggiate per le vie della città o per andare a lavoro, quando finirà lo smartworking.

Foto Zalando | Armani Exchange – Borsa a mano

Il modello low cost proposto da Zaful

Disponibile in nero, bianco e rosa, questa borsetta a spalla di Zaful è la perfetta alternativa low costa alla Cleo Shoulder Bag firmata Prada.

Foto Zaful | Borsa A Spalla In Pelle Strutturata – Nero

La borsa di Lancaster disponibile su Yoox

Tornando a parlare di borse baguette con catena, quella di Lancaster è realizzata in pelle è ed perfetta per quelle giornate in cui dovete portare con voi lo stretto indispensabile, come chiavi di casa, portafoglio e cellulare.

Foto Yoox | Lancaster -Trotteur S Smooth Even

La carmen pouchette di Michael Kors

Tra i tanti modelli proposti da Michael Kors, questo è sicuramente tra quelli che più si avvicinano al concetto della Cleo bag di Prada. Piccola, ma allo stesso tempo capiente, questa borsa si chiude con cerniera e pratico bottone a pressione ed è disponibile in diverse varianti di colore con stampa logata Michael Kors.

Foto Zalando | Michael Kors – Carmen Pouchette

Stampa coccodrillo per il modello proposto da Staud

Le borse di Staud sono una più bella dell’altra e questa è innegabile. Se siete alla ricerca di una borsa a spalla che riprende concettualmente il modello proposto da Prada, questa potrebbe fare al caso vostro.

Realizzata con stampa a coccodrillo, ha una chiusura con calamita e gli interni sono realizzati in pelle.