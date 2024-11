Le citazioni sull’amore da dedicare: frasi d’amore emozionanti e originali

Sappiamo che l’amore è un sentimento che, da sempre, ispira filosofi, poeti e scrittori di ogni epoca. Dalle sfumature infinite, l’amore è un sentimento speciale che si cerca di esprimere in qualche modo a parole, per dedicare dei messaggi a chi si ama.

Sia che si tratti di una vera e propria dichiarazione d’amore che di un semplice dolce pensiero, scopriamo insieme alcune delle citazioni sull’amore da dedicare, frasi d’amore emozionanti e originali.

Le frasi sull’amore emozionanti e brevi

Dolci, romantiche e passionali, ci sono frasi d’amore che possono essere dedicate per stupire chi amiamo. Le parole possono esprimere emozioni forti e, da sempre, scrittori, poeti e musicisti – attraverso la loro arte – ci consentono di far “parlare” i nostri sentimenti in un modo in cui, altrimenti, non riusciremmo a fare. Eccone alcune:

Ti amo senza sapere come, quando o da dove. Ti amo in modo diretto, senza complessità o orgoglio, quindi ti amo perché non conosco altro modo. ( Pablo Neruda )

) È l’amor mio che in ogni sentimento vive e ti cerca in ogni bella cosa. ( Giosuè Carducci )

) Non ami qualcuno per il suo aspetto o per i suoi vestiti o per la sua macchina elegante, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. ( Oscar Wilde )

) Calma non può esserci nell’amore, perché quel che si è ottenuto è sempre e solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. ( Marcel Proust )

) Ti amo, non solo per quello che sei, ma per quello che sono quando sono con te. ( Roy Croft )

) Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. ( Ugo Foscolo )

) Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare. ( Wystan Hugh Auden )

) Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. ( Charles Dickens )

) Quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con qualcuno, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile. ( Harry Burns )

) Io penso che quando ami qualcuno, quando ami davvero qualcuno, cominci a vedere il mondo attraverso i suoi occhi. ( Chimamanda Ngozi Adichie )

) Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. ( Franz Kafka )

) Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. (Samuel Beckett)

Frasi d’amore originali e non banali

Ci sono, poi, frasi d’amore originali e non banali, che potrebbero aiutarci a stupire se non amiamo le classiche e più famose frasi d’amore. L’amore, del resto, dovrebbe essere anche sinonimo di sorpresa, per poter lasciare senza parole la persona che amiamo.

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso. ( Pablo Neruda )

) Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te. ( Jean Giraudoux )

) È curioso come ti ami sempre, anche quando non ti amo. ( Marguerite Duras )

) Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti. ( Jim Morrison )

) Cento cuori sarebbero troppo pochi per portare tutto il mio amore per te. ( Henry Wadsworth )

) Il mio amore è egoista. Non posso respirare senza di te. ( John Keats )

) Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare. ( Wystan Hugh Auden )

) Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. ( Oscar Wilde )

) Se avessi un fiore per ogni volta che ti penso… potrei camminare nel mio giardino per sempre. ( Alfred Tennyson )

) Un bacio è un bel trucco ideato dalla natura per fermare la parola quando le parole diventano superflue. ( Ingrid Bergman )

) Io ti amo, coniugato in tutti i tempi e in tutti i modi ( Daniel Pennac )

) Anche chi ama prima o poi dovrà morire però, intanto, è vivo. ( Banana Yoshimoto )

) Tu che entri nel mio cuore, non far caso al disordine. ( Jean Rochefort )

) L’amore è quando incontri qualcuno che ti dice qualcosa di nuovo su di te. ( Andre Breton )

) La voce dei tuoi occhi è più profonda di tutte le rose. (E.E. Cummings)

Piccole frasi d’amore per lui e per lei

Infine, cos’altro scrivere alla persona che si ama? Ci sono piccole frasi d’amore per lui e per lei, frasi romantiche da poter dedicare a entrambi nelle occasioni speciali.

Forse, sono le nostre imperfezioni che ci rendono così perfetti l’uno per l’altra. ( Jane Austen )

) La più grande felicità che l’amore possa dare è stringere, per la prima volta, la mano di una donna che si ama. ( Stendhal )

) Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. ( Charlotte Brontë )

) Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. ( Pablo Neruda )

) Un uomo è fortunato, se è il primo amore per una donna. Una donna è fortunata, se è l’ultimo amore di un uomo. ( Charles Dickens )

) Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza, un po’ del tuo amore basta a colmare la mia vita. ( William Shakespeare )

) Non erano le mie labbra che hai baciato, ma la mia anima. ( Judy Garland )

) Le donne sono fatte per essere amate, non per essere capite. ( Oscar Wilde )

) Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. ( Emily Brontë )

) Ripenso il tuo sorriso ed è per me un’acqua limpida scorta per avventura tra le petraie d’un greto. (Eugenio Montale)

E voi che frasi sceglierete? Scoprite anche le frasi commoventi da inviare.