Chi, in questi ultimi anni, non è entrato in fissa totale con Pinterest? Passare ore a creare bacheca e trovare inspirazioni per la propria casa, il proprio feed su Instagram o semplicemente per noia, ormai potrebbe diventare uno sport nazionale.

Proprio grazie a questa applicazione spesso nasce il desiderio di voler avere in casa oggetti di design unici e perfetti da scattare e postare su IG.

Serve sicuramente tanto occhio e tanta pazienza per avere la casa perfetta da postare sui social, con i pezzi d’arredamento più cool.

Il periodo natalizio potrebbe essere quello perfetto per scegliere i pezzi di design più belli e perfetti per essere postati su Instagram.

Ecco per voi la nostra selezione di oggetti di design super instagrammabili e che potrebbero essere degli ottimi regali di Natale:

Il vaso “Bubble Gum Girl” di Fourline Design farà impazzire i vostri follower su Instagram

Per le amanti dei vasi particolari, quelli proposti da Fourline Design sono assolutamente perfetti.

In questo caso vi proponiamo il mezzo busto di una simpatica bambina, con cerchietto con orecchiette ore, che mastica una chewing gum rosa, molto effetto big bubble.

Disponibile in due colorazioni, rosa e bianco, questo vaso è realizzato in resina e, con o senza fiori, è destinato a catturare l’attenzione, anche su IG.

Lo specchio serpente di Funky Table, per selfie perfetti da postare su Instagram

Se siete delle “selfie addicted”, in casa vostra non può di certo mancare uno specchio particolare.

Ecco perché noi vi consigliamo quello di Funky Table, aperto nel cuore di Milano da due sorelle veronesi, Mariangela e Titti Negroni.

Oltre al negozio fisico, potete visitare anche il loro e-shop, dov’è troverete anche questo bellissimo specchio serpente realizzato in poliresina e dallo stile ironico e contemporaneo.

Foto Funky Table | Specchio Serpente

Regali di Natale di design: Kaleido Tray Set, in vendita su designrepublic

Questo set pre composto di vassoi è perfetto per le amanti del design dalle linee geometriche e minimaliste.

Questi vassoi sono realizzati dalla designer Clara von Zweigbergk e mostrano tutto il suo intuitivo senza del colore, delle forme e delle dimensione.

I vassoio possono essere combinati in moltissime varianti, per creare configurazioni più funzionali o più decorative, quindi perfette per i vostri scatti per Instagram.

Foto designrepublic.com | Kaleido Tray Set

Statua di Apollo, il regalo perfetto per la appassionate di mitologia

Se avete una grande passione per gli dei e la mitologia, e volete condividerla su Instagram, questo piccola statua raffigurante Apollo e realizzata da HKLiving, fa al caso vostro.

Il brand, fondato nel 2009, è oggi uno dei protagonisti del design internazionale. Il suo approccio, fresco e contemporaneo, si percepisce anche in questo oggetto, realizzato in intonaco bianco e perfetto per decorare scrivanie, tavolini e scaffali del vostro salotto.

Decorazione da muro, “Press for the champagne”, disponibile su Westwing

Se vi piace scherzare e puntare tutto sull’ironia, non potrete non adorare questa decorazione da parete con campanello funzionante in vendita su Westwing.

Questo oggetto, in poliresina e metallo, non solo darà un tocco decisamente catchy alla vostra casa, ma vi fornirà l’assist per quella punta di ironia perfetta per il vostro profilo Instagram.

Foto Westwing | Oggetto decorativo in poliresina Bell

Regali di design per Natale: la lampada a forma di cane di Seletti

Seletti è il brand italiano sinonimo di creatività per eccellenza.

Proprio per questo, tra i regali di design perfetti da postare su IG, non può assolutamente mancare la loro lampada a forma di cane.

L’orologio “Piece de boucher” di Domestic, l’oggetto di design da regalare questo Natale

Con questo orologio di Domestic, disponibile su madeindesign, state pur certe che farete assolutamente impazzire tutti su Instagram e i vostri dm si riempiranno di: “Ma dove lo hai comprato?”.

Realizzato in forex, un materiale ultra resistente e facile da pulire, questo orologio si fissa alla parete ed è parte dell’universo creativo dell’artista Nathalie Lété.

Un oggetto davvero unico e che lascerà tutti senza parole.

Foto madeindesign.it | Orologio murale Pièce de boucher – Domestic

Leggi anche: A Natale Ikea rende economico il lusso con le candele di Byredo