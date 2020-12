Tale madre tale figlia! 5 figlie che sono la copia della madre

Tale madre, tale figlia. Quante volte lo avrete sentito dire? Probabilmente tantissime. Lo dice anche la scienza e ci sarà sicuramente da fidarsi se studi e ricerche rivelano che abbiamo in comune con le nostre madri molto più di quello che pensiamo.

Parlando di celebrities, alcune figlie sembrano le copie sputate dei loro genitori. Anzi, più in particolare, delle loro madri. Non solo per i tratti del viso e le movenze, ma anche per il “percorso di vita” scelto. Basti pensare a Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, a Kaia Gerber, figlia della bellissima Cindy Crawford, o a Leni Klum, figlia della modella Heidi Klum e Flavio Briatore.

Questi sono solo alcuni degli esempi che spiegano perfettamente il detto “tale madre, tale figlia”. Giovani donne intraprendenti, indipendenti e bellissime, che hanno seguito le orme delle madri o si sono costruite una carriera completamente diversa.

Ecco quindi cinque figlie di star che sono le copie delle loro madri.

Leni Klum

Figlia, come abbiamo detto, di Heidi Klum e Flavio Briatore, Leni Klum ha 16 anni e ha debuttato proprio in questi giorni nel mondo della moda, posando per la copertina di Vogue Germania.

Biondissima, proprio come la madre, Leni ha sempre sognato di intraprendere la carriera da modella, proprio come sua madre. “Ho ricevuto la prima offerta quando avevo 12-13 anni, da parte di un brand che adoravo e portavo. Mi ricordo che supplicai mia madre ma non ci fu nulla da fare. Ora capisco che sarebbe stato troppo presto” ha rivelato Leni Klum in un’intervista.

Leni è proprio quella che si dice essere una “figlia d’arte” e speriamo che la carriera di questa giovanissima ragazza, nata nel 2004, sia radiosa esattamente come quella della madre.

Ava Phillippe è identica a sua madre, Reese Witherspoon

Ogni giorno che passa Ava Philippe, nata nel settembre 1999, assomiglia sempre di più a sua madre, l’attrice Reese Witherspoon.

Primogenita dell’attrice americana e dell’attore Ryan Philippe, Ava è la copia in carta carbone della madre: biondissima e con due occhi davvero espressivi che bucano lo schermo.

Per il suo 21esimo compleanno, Reese Witherspoon ha dedicato alla figlia un post su Instagram davvero dolcissimo e ha scelto una foto dove la somiglianza madre – figlia è davvero impressionante.

Lourdes Maria Ciccone Leon

Lourdes, nonostante le molte differenze con la madre, Madonna, ci ricorda terribilmente la pop star americana da giovane: rock, decisa e decisamente fuori dal comune.

Classe ’96, Lola (così viene chiamata) sembra non essere particolarmente interessata ai riflettori. Sono infatti molto rare le sue apparizioni sui red carpet. La ragazza preferisce dedicarsi allo studio, posando in alcune occasioni per delle pubblicità.

Lourdes è figlia di Madonna e del personal trainer Carlos Leon, al quale la cantante è stata legata dal 1996 al 1997.

Foto Getty Images | George Pimentel

Willow Smith, figlia di Will Smith e Jada Pinkett

Figlia dell’attore Will Smith e dell’attrice e cantante Jada Pinkett, Willow è riuscita a prendere il meglio dalle carriere di entrambi i genitori. Classe 2000, a soli 20 anni è un’attrice apprezzata e una cantante di fama mondiale.

Impossibile non notare l’incredibile somiglianza con la madre, dalla quale ha ereditato uno sguardo magnatico e un bellissimo sorriso.

Foto Getty Images | Pascal Le Segretain

Zoe Kravitz ha seguito le orme dei suoi genitori, Lenny Kravtiz e Lisa Bonet

Zoe è figlia del cantante Lenny Kravitz e dell’attrice Lisa Bonet. Nata nel 1988, Zoe Kravitz, come Willow, ha intrapreso sia la carriera da cantante che quella da attrice. La somiglianza con la madre, oggi legata all’attore Jason Momoa, è piuttosto evidente.

Sguardo magnetico e look sempre al top, Zoe Kravitz è meravigliosa, oltre ad essere la copia della madre.