I 10 migliori outfit di coppia sui red carpet

Il red carpet è un momento sacro per i vip di tutto il mondo. Procedere sul tappeto rosso, con l’outfit giusto, attira subito l’attenzione non solo dei fotografi, ma anche del pubblico e poi dei giornalisti.

Chi non ricorda la grande attenzione attorno al meraviglioso abito Versace indossato da Elodie sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia? O per l’abito rosa confetto di Jason Momoa agli Oscar 2019?

Insomma, l’abito non fa di certo il monaco, ma rende il red carpet un momento da ricordare. Un momento ancora più magico se lo si percorre in coppia.

Perché il red carpet può rappresentare per alcuni il momento perfetto per svelare una relazione o per renderla ufficiale. Può essere quel magico momento in cui sfoggiano gli abiti migliori e si cammina, con passo fiero, mano nella mano della propria dolce metà verso i flash impazziti dei fotografi.

Insomma, il tappeto rosso degli eventi dello spettacolo più importanti, e non solo, rappresenta un momento magico per le coppie vip.

Ecco perché abbiamo selezionato per voi i dieci migliori outfit di coppia visti in questi anni sui red carpet di tutto il mondo:

George Clooney e Amal Alamuddin

George Clooney e Amal Alamuddin, belli e innamoratissimi, si sono presentati alla prima europea della serie originale Sky Catch-22 a Roma, con un outfit più sobrio per lui, che ha indossato un classico smoking, e più appariscente per lei.

Amal ha infatti indossato un completo di Giambattista Valli, in una bellissima tonalità verde smeraldo, proveniente dalla collezione primavera/estate 2019.

A incorniciare due outfit semplici, ma elegantissimi, i sorrisi raggianti di una delle coppie più amate di Hollywood.

Chiara Ferragni e Fedez

I Ferragnez sono ormai due icone di stile e c’è poco da discutere. Sia Chiara che Federico non ne sbagliano una, portando sul red carpet outfit sempre vincenti.

In occasione del red carpet di “Chiara Ferragni – Unposted”, proiettato fuori concorso alla 76esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, la coppia ha sfoggiato un look a dir poco meraviglioso.

Lei, raggiante con un abito lungo Haute Couture disegnato da Maria Grazia Chiuri, e lui, in un bellissimo abito firmato Versace, maison che il rapper aveva già scelto per il suo abito di nozze con l’imprenditrice digitale.

Jason Momoa e Lisa Bonet sul red carpet degli Oscar nel 2019

I due, insieme dal 2005, hanno sfoggiato in occasione del red carpet degli Oscar, un look coordinato sui toni del rosa pastello.

Entrambi gli abiti erano firmati da Fendi e disegnati da Karl Lagerfeld, che era scomparso proprio la settimana precedente all’evento. Dettaglio nell’abito di lei, che ha reso il tutto ancora più perfetto, è lo scrunchie, l’estatico, rigorosamente in rosa, che adesso va super di moda.

Brad Pitt e Angelina Jolie

Sempre parlando di coordinati, non poteva mancare una delle coppie più belle e amate di Hollywood, Brad Pitt e Angelina Jolie.

In occasione della premiere mondiale di Maleficent, nel 2014, i due si sono presentati sul red carpet con un look coordinato total black. Semplici, eleganti e, ovviamente, bellissimi.

Hanna Bagshawe e Eddie Redmayne

Eddy Redmayne nel 2015 ha vinto l’Oscar per la sua interpretazione nel film “La teoria del tutto”, che racconta la storia del grande Stephen Hawking.

Sul red carpet ha sfoggiato un bellissimo smocking blu, con dettagli neri, mentre Hanna Bagshawe ha indossato un meraviglioso abito nero, con dettagli dorati, firmato Alexander McQueen.

Salma Hayek e Francois Henri Pinault sul red carpet di Cannes

Dovremmo tutti prenderci un attimo per contemplare la bellezza e l’eleganza di Salma Hayek e Francois-Henri Pinault.

Nel 2017, sul red carpet del 70esimo festival di Cannes, al Palais des Festivals, lui ha sfoggiato un meraviglioso smoking nero, reso più vivace dal papillon in seta rosa, mentre lei ha indossato un abito lungo, con maxi colletto, firmato Gucci.

Bradley Cooper e Irina Shayk sul red carpet dei Golden Globe 2019

Quando si parla di Bradley Cooper e Irina Shayk, non si può far altro che dire che sono una delle coppie più belle al mondo.

Nel 2019, in occasione del 76esimo Golden Globe, Bradley si è presentato con un abito total white, con scarpe e papillon nero, mentre Irina era fasciata in un abito dorato, che lascia poco all’immaginazione, tempestato di Swarovski e firmato da Atelier Versace.

Rami Malek e Lucy Boynton

Prima candidatura agli Oscar e subito una bella vittoria come miglior attore protagonista, nel 2019, per Rami Malek.

L’attore si è presentato ai 91esimi Academy Awards insieme alla fidanzata, Lucy Boynton. Lui, in un classico smocking nero con camicia bianca e papillon, e lei con un bellissimo abito lungo viola, con dettagli neri.

Marracash ed Elodie

Tra le coppie più amate del mondo della musica, Elodie e Marracash non sono passati inosservati sul red carpet del Festival del cinema di Venezia di quest’anno.

Lui, in un elegantissimo completo nero, con camicia argento, e lei in un bellissimo abito che, come abbiamo detto, è stato disegnato da Versace. Luminosi e bellissimi.

Scarlett Johansson e Collin Jost

Nella nostra lista dei migliori outfit di coppia sul red carpet non potevano di certo mancare Scarlett Johansson e Collin Jost.

Vi basterà guardare i loro abiti, e i loro sorrisi raggianti, sul red carpet dei 70esimi Emmy Awards, per innamorarvi di questa coppia e incoronarli tra i meglio vestiti del 2018.