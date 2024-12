Ciesse Piumini, la collezione donna per un inverno all’insegna dello stile e del calore

Dal 1976 Ciesse Piumini rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo dell’abbigliamento outdoor. Fondato da Silvano Cinelli, il brand nasce con una missione chiara: creare capi tecnici e funzionali, capaci di proteggere da ogni sfida climatica. Il nome “Ciesse” deriva dalle iniziali del suo fondatore e incarna uno spirito avventuroso che unisce tecnologia e design. Negli anni i suoi capi hanno accompagnato esploratori, alpinisti e appassionati di sport estremi, dimostrando una qualità che resiste al tempo.

Oggi il brand continua a innovare, rivolgendosi a chi ama esplorare, che sia in città o immerso nella natura. La sostenibilità è un valore centrale: materiali eco-compatibili e pratiche responsabili sono al cuore della produzione, per un futuro sempre più green. La collezione donna di questa stagione riflette i valori di Ciesse Piumini: capi versatili, raffinati e performanti, pensati per adattarsi alle esigenze quotidiane ma senza dimenticare l’eleganza. Dai piumini invernali lunghi e avvolgenti ai modelli cropped più dinamici, ogni proposta si distingue per design, colori e dettagli unici. Nella nuova collezione anche la linea Heritage (nella foto di apertura, n.d.r.) una reinterpretazione di capi iconici come il Dakota. Scopriamo insieme gli altri modelli della collezione donna Ciesse Piumini.

Ciesse Piumini: l’eleganza e la protezione dei modelli lunghi

Tra le proposte più apprezzate della nuova collezione donna di Ciesse Piumini spicca il piumino lungo reversibile, ideale per affrontare il freddo con stile. In colore verde militare, consente due opzioni di utilizzo in quanto combina un lato liscio elegante e curato, realizzato in tessuto taffetas, e un lato trapuntato realizzato in nylon cal effetto lucido.

Perfetto per le giornate più fredde, si abbina facilmente a jeans skinny, stivali alti e un maglione a collo alto. Per chi preferisce un look più minimalista, il piumino lungo liscio è una scelta sofisticata, ideale anche su abiti midi e sneakers chunky.

Piumini corti e cropped: dinamismo urbano

I piumini corti della collezione collezione donna di Ciesse Piumini uniscono praticità e design contemporaneo e si abbinano perfettamente agli outfit più dinamici. La versione cropped, leggermente sopra la vita, è pensata per chi ama sperimentare con proporzioni e layering.

Tra i modelli più trendy, troviamo il piumino trapuntato a righe orizzontali, disponibile in colori vibranti come il lilla, il rosa e il celeste. Questo capo, versatile e leggero, si sposa con pantaloni a vita alta, anfibi e un cappello a secchiello per un look street-style impeccabile. Il piumino corto nero, invece, è una soluzione elegante per completare un abbinamento con gonne svasate e stivaletti con tacco.

Nuova collezione Ciesse Piumini, grammature per ogni occasione

Un’altra caratteristica distintiva della collezione è la varietà delle grammature, pensate per offrire calore senza appesantire. Il piumino 100 grammi, leggero e compatto, diventa un alleato perfetto per la mezza stagione o per chi preferisce capi meno imbottiti. Disponibile in tonalità come l’arancio, il beige e il rosa chiaro, si presta a infinite combinazioni.

Un modello 100 grammi trapuntato a onde si abbina con facilità a pantaloni sartoriali e mocassini per un look da ufficio. Al contrario, un piumino più imbottito con maxi trapuntatura garantisce protezione nelle giornate più fredde, mantenendo un’estetica contemporanea.

Colori di tendenza e dettagli esclusivi

Oltre ai classici nero, blu e bianco, la collezione donna di Ciesse Piumini introduce piumini colorati in nuance di tendenza che illuminano il guardaroba invernale. Tra le proposte spiccano il blu, il verde militare e l’arancio, perfetti per aggiungere un tocco di personalità anche ai look più sobri.

Tra i modelli di questa stagione il piumino lungo beige con un finish semi-lucido, imbottito in vera piuma certificata 800 fill power. Questo capo diventa un vero passe-partout: perfetto su jeans mom fit e sneakers, si trasforma con un paio di stivali alti e una sciarpa oversize per un look serale sofisticato.

La collezione esplora nuovi design attraverso trapuntature originali e materiali innovativi. Oltre alle classiche righe orizzontali, troviamo piumini con motivi a onde, rombi e quadri che aggiungono movimento e dinamismo al capo. Un piumino corto con trapuntatura lilla è perfetto per chi cerca un capo versatile ma fuori dagli schemi. Realizzato in tessuto tecnico resistente al vento e all’acqua, si abbina facilmente a pantaloni joggers e a sneakers per un outfit sporty-chic.

Ciesse Piumini, la sostenibilità come valore aggiunto

La collezione Ciesse Piumini non si limita a offrire capi alla moda. Ogni pezzo riflette l’impegno del brand verso la sostenibilità. Materiali riciclati e tecnologie all’avanguardia riducono l’impatto ambientale, senza compromettere la qualità e il comfort. Un esempio è il piumino lungo nero con cappuccio realizzato in nylon riciclato. Anche l’imbottitura e le zip sono riciclate. Lineare e raffinato, si presta a essere indossato con abiti lunghi in maglia e stivali con suola chunky, offrendo una soluzione eco-friendly che non rinuncia allo stile.

La nuova collezione Ciesse Piumini è un invito a vivere l’inverno con eleganza, comfort e un pizzico di audacia. Che si tratti di affrontare le giornate più fredde in città o di godersi un weekend in montagna, ogni capo è pensato per accompagnare ogni avventura con stile. Grazie a un perfetto equilibrio tra design moderno e materiali tecnici, Ciesse Piumini si conferma un punto di riferimento nel panorama della moda invernale. Scegli il tuo modello preferito e preparati a sfidare il freddo senza mai rinunciare al glamour.