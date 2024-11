Ciambellone con le mele, la ricetta che puoi fare anche senza bilancia e ti viene sofficissimo

Come realizzare la ricetta del ciambellone con le mele per portare in tavola un delizioso dolce leggero e goloso buono, per la merenda o la colazione di tutta la famiglia.

Quando volete coccolare i vostri cari con un dolcetto fatto in casa con le vostre mani fidatevi di questa ricetta del ciambellone con le mele, una torta soffice e leggera che farà la felicità di tutti i golosi di casa.

La possiamo definire come una torta autunnale perché gli ingredienti da usare si prestano perfettamente al mood di stagione. Vi proponiamo questa versione della ciambella alle mele che si prepara anche senza la bilancia perché è adatta a tutti, praticissima da realizzare e dal risultato garantito.

Potrete servire in tavola il ciambellone alle mele a colazione oppure a merenda, sarà graditissima e conquisterà i vostri ospiti con la sua estrema morbidezza. Che ne dite se andiamo subito a prepararla, senza perderci in chiacchiere?

Il ciambellone alle mele mette d’accordo tutti, prepararlo con questa ricetta è un gioco da ragazze

Cosa fare quando la bilancia si rompe o, se avete quella digitale, si scaricano le batterie? Può succedere e il più delle volte si è portate ad abbandonare l’idea di preparare un dolce che, come sappiamo, ha bisogno di dosi precise per essere preparato a regola d’arte. Con questa ricetta risolvete il problema e potrete sfornare la vostra ciambella anche senza una bilancia.

Infatti potrete usare un semplice bicchiere con cui misurare la quantità di tutti gli ingredienti necessari. Vi servirà un classico bicchiere della capacità di 200 ml, in vetro o in carta, è lo stesso. In pochi passaggi e molto rapidamente avrete l’impasto pronto da mettere in forno. Siete pronte per scoprire la ricetta di questo che è uno dei ciambelloni più buoni da fare velocemente?

Ingredienti per uno stampo da 26 cm

3 uova medie

2 mele

2 bicchieri e mezzo di farina

1 bicchiere di zucchero

2 cucchiai di zucchero di canna

mezzo bicchiere di olio di semi

1 limone bio

1 cucchiaino di vaniglia in polvere

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di cannella

2 cucchiai di uvetta ammollata e strizzata

zucchero a velo per decorare

Come si prepara il ciambellone alle mele

Prima di tutto grattugiate il limone e mettete da parte la scorza, tagliatelo a metà e spremetene il succo. Sbucciate le mele, togliete il torsolo, tagliatele a cubetti e irroratele con il succo di limone. Ponetele in una ciotola e conditele con lo zucchero di canna, la scorza grattugiata di limone e la cannella. Mescolate e mettete da parte. Preparate ora l’impasto ponendo in una ciotola le uova sgusciate, aggiungete lo zucchero e sbattetele con una frusta, unite l’olio di semi e incorporatelo. Unite la vaniglia e aggiungete gradualmente anche la farina setacciata insieme al lievito per dolci. A questo punto potete aggiungere le mele. Oliate e infarinate uno stampo per ciambelle, versate l’impasto e livellatelo. Trasferite la tortiera in forno caldo a 180 gradi e cuocete per 30 minuti circa. Sfornate, fate raffreddare, togliete dallo stampo e servite con un’abbondante spolverata di zucchero a velo.

L’idea in più: potete aggiungere un cucchiaio di zenzero grattugiato alle mele nel passaggio n° 2 per dare più profumo al vostro ciambellone, ma non perdetevi anche tutte le altre ricette di dolci con le mele che potete preparare in modo facile e veloce.